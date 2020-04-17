Заражены коронавирусом 76 человек на вечер 17 апреля в Новосибирской области. Двое умерли

Из них 16 пациентов выздоровели. 1743 человека находятся под медицинским наблюдением. 9804 жителей региона с наблюдения сняты.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией

Официальные данные о ситуации с коронавирусом в Новосибирской области сообщил оперативный штаб в пятницу вечером.

По его данным, на 21 час 17 апреля в Новосибирской области зарегистрировано 76 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 16 пациентов выздоровели, скончались 2 пациента.

1743 человека находятся под медицинским наблюдением. 9804 жителей региона с наблюдения сняты.

Ситуация с ОРВИ и гриппом: зарегистрировано 1375 случаев заболевания, госпитализированы 30 человек.