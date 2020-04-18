Закрыли с 15 апреля храмы Бердска. Но куличи освятят

Православные церкви Бердска закрыты для прихожан с 15 апреля, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» старший по бердским храмам отец Владимир. Такое решение принял накануне митрополит Новосибирский и Бердский Никодим после предписания главного санитарного врача региона.
Где и как освятят куличи в Бердске, можно прочитать здесь.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 14 апреля глава Новосибирской епархии объявил о закрытии храмов.
— В связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации Новосибирской области… временно приостановлено посещение гражданами территорий, зданий, строений и сооружений (помещений в них), принадлежащих Новосибирской епархии РПЦ, — сообщается на сайте митрополии.
Вместе с тем, митрополит Никодим рассказал, как приобщится к пасхальным богослужениям — через прямые трансляции. Такое же предложение о просмотре в режиме онлайн своей пастве сделал и бердский благочинный отец Владимир.
— Прихожан сейчас в церкви не пускают, закрыто все. Сказали никого не пускать. Только тех, кто в церкви нужен — свечки ставить, службу и трансляцию вести, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» батюшка, призвав православных молиться дома.
До 15 апреля не было строго запрета на посещение бердских храмов. Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в Богоявленском соборе, людей в связи с распространением коронавируса стало меньше. Прихожане соблюдали меры безопасности — заходили в церковь в масках, соблюдали дистанцию. Клирики и послушники использовали на причастии одноразовую посуду, старались минимизировать контакты.
На Вербное воскресенье 12 апреля бердчане шли в церкви массово. Полицейские отслеживали ситуацию. Но отмечали, что людей было гораздо меньше, чем обычно. Многие, вероятно, соблюдают режим самоизоляции.
Вместе с тем, несмотря на запреты, накануне Пасхи в субботу и в день Воскресения Христова 19 апреля во всех бердских храмах будут освящать куличи, яйца и другие праздничные яства, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
— На территорию храма будут заходить человек по 10 на расстоянии двух метров друг от друга. Но патриарх сказал, что можно и дома совершить очищение, кто не пойдет в церковь: помолиться, пропеть «Христос воскресе» и под слова «Во имя Отца и Сына и Святого духа» окропить водичкой. Это вынужденная мера. Это испытания, — рассказал отец Владимир.
Он акцентировал внимание на том, что в храм на Пасху людей не запустят. Освящение пройдет на улице, людей со снадобьем расставят на безопасном расстоянии.
— Надо молиться дома, горячо молиться, встать на коленочки. И просить Господа, чтобы не было у нас болезни, чтобы Господь защитил тех, кто заболел. Чтобы послал здоровья деткам нашим, полиции, тем людям, которые служат и трудятся, всем службам, которые работают. Врачи рискуют, контактируют с больными, — отметил батюшка.
В церкви сейчас допускаются только священнослужители и послушники, которые участвуют в богослужениях. Как рассказал отец Владимир, все они соблюдают условия безопасности — носят маски, одноразовые перчатки, пользуются антисептиком, дезинфицируют помещения и предметы:
Сколько времени будет действовать запрет на посещение храмов, пока неизвестно. Все будет зависеть от ситуации с пандемией. Пока в Новосибирской области и Бердске режим самоизоляции официально введен до 30 апреля.
Да, это оправданная мера. Бог простит.
Возникла уникальная возможность экспериментально проверить то, как влияет закрытие храмов на скорость распространения заболевания.
Кстати, что еще не закрыто в Бердске? Как работает администрация? Она, ведь, тоже может стать источником заразы? А полиция? Её тоже на карантин закрыли? Делаем выводы: если распространение заразы продолжится, то виновными будут те, кто не закрылся на самоизоляцию. Вот их и обвиноватим.
Да, задолго до коронавируса. Не вижу смысла ходить туда где говорят на непонятном языке, соблюдают обычаи неизвестно откуда взятые.