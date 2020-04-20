Заявление на выплату в 5 тысяч рублей подавайте на портале Госуслуг и ПФР. Прием заявлений уже идет!

Выплата положена всем семьям, получившим право на материнский капитал до 1 июля текущего года, даже если средства по сертификату уже полностью израсходованы.

Для обращения за дополнительной выплатой у семей есть еще достаточно времени

Теперь заявление на дополнительную выплату семьям с детьми до 3-х лет в размере пяти тысяч рублей можно подать и через портал госуслуг.

На портале госуслуг заработал новый сервис, позволяющий подать заявление владельцам материнского (семейного) капитала на дополнительную выплату семьям с детьми до 3-х лет. Теперь заявление в электронном виде можно подать как через Личный кабинет на сайте ПФР, так и через портал госуслуг.

Напомним, что данная выплата будет предоставляться семьям, имеющим или имевшим право на материнский (семейный) капитал, в течение трех месяцев (с апреля по июнь), на каждого ребенка в возрасте до трех лет.

Выплата положена всем семьям, получившим право на материнский капитал до 1 июля текущего года, даже если средства по сертификату уже полностью израсходованы.

ВНИМАНИЕ! Если Вы еще не оформили сертификат на материнский капитал, но право на него есть, то Вы также можете подать заявление на данную выплату. Специалисты Пенсионного фонда самостоятельно оформят сертификат одновременно с рассмотрением заявления и принятием решения об осуществлении ежемесячной выплаты.

Финансовая поддержка семей обеспечивается из федерального бюджета в качестве дополнительной помощи в условиях острой эпидемиологической обстановки и на размере материнского капитала не отразится.

ВАЖНО! Для обращения за дополнительной выплатой у семей есть еще достаточно времени. ПФР будет принимать заявления до 1 октября текущего года, и выплаты будут предоставлены за все месяцы с апреля по июнь при наличии у семьи соответствующего права. Если заявление будет подано во втором полугодии (с июня по октябрь), то семья получит выплату сразу единой суммой за все три месяца (с учетом каждого ребенка).

Источник: pfrf.ru