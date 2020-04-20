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38-летний мужчина умер от коронавирса. Он стал четвертой жертвой COVID-19 в Новосибирской области

23:31 20.04.2020 Фото: www.pexels.com
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Пневмония у него развилась на фоне серьезных патологий. В анамнезе – морбидное ожирение, сахарный диабет, кардиопатия, сердечно-сосудистая недостаточность. Всего на 20 апреля болеют 132 человека в регионе.

38 летний мужчина умер от коронавирса. Он стал четвертой жертвой COVID 19 в Новосибирской области
Под медицинским наблюдением в Новосибирской области остаются 2019 человек. 10071 жителей сняты с наблюдения
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
38 летний мужчина умер от коронавирса. Он стал четвертой жертвой COVID 19 в Новосибирской области

38-летний мужчина умер от коронавирса. Он стал четвертой жертвой COVID-19 в Новосибирской областиКто в условиях коронавируса может выписать протокол о нарушении жителю Бердска?Ещё 746 новостей

В Новосибирской области скончался еще один пациент с коронавирусом

По данным оперативного штаба на 22 часа 20 апреля в Новосибирской области зарегистрировано 132 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них 16 пациентов выписаны с отрицательными результатами тестов. Четыре человека скончались.

Четвертый умерший – мужчина 38 лет. Пневмония у него развилась на фоне серьезных патологий. В анамнезе – морбидное ожирение, сахарный диабет, кардиопатия, сердечно-сосудистая недостаточность.

Под медицинским наблюдением в Новосибирской области остаются 2019 человек. 10071 жителей сняты с наблюдения.

За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 793 обращения по поводу ОРВИ и гриппа. Госпитализировано с этими диагнозами 46 человек.

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