Без маски такси не повезет: Продлил сплошной масочный режим до 15 мая в Новосибирской области и Бердске губернатор Травников

Сегодня, 27 апреля, глава Новосибирской области подписал постановление, которое расширяет спектр действия масочного режима. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщили в региональном оперативном штабе.
ГУБЕРНАТОР НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.04.2020 № 66
г. Новосибирск
О внесении изменений в постановление Губернатора Новосибирской области
от 27.03.2020 № 43
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» п о с т а н о в л я ю:
Внести в постановление Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации» следующие изменения:
1. В пунктах 5, 6 слова «по 30.04.2020» заменить словами «по 15.05.2020».
2. Пункт 8 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) соблюдать масочный режим:
а) при проезде во всех видах транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения, в том числе такси;
в) при посещении:
аптек и аптечных пунктов, помещений (площадей) специализированных объектов розничной торговли, других организаций и индивидуальных предпринимателей, связанных с обслуживанием (оказанием услуг) населения, деятельность которых не приостановлена;
территориальных органов федеральных органов государственной власти, иных государственных органов Российской Федерации, органов государственной власти Новосибирской области, иных государственных органов Новосибирской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области;
зданий (строений, сооружений) автовокзалов, железнодорожных вокзалов, речных вокзалов, аэропортов;
иных общественных мест.».
А.А. Травников
Маска Гая Фокса пойдёт?