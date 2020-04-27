Без маски такси не повезет: Продлил сплошной масочный режим до 15 мая в Новосибирской области и Бердске губернатор Травников

Своим постановлением от 27 апреля глава региона внес изменения в предыдущий документ. Отныне запрещено появляться с открытым лицом в общественном транспорте, в том числе в электричках, а также на вокзалах, во всех офисах и магазинах, работа которых разрешена. Полный текст постановления.

В Бердске одноразовые маски в большом дефицие

Сегодня, 27 апреля, глава Новосибирской области подписал постановление, которое расширяет спектр действия масочного режима. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщили в региональном оперативном штабе.

ГУБЕРНАТОР НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.04.2020 № 66

г. Новосибирск

О внесении изменений в постановление Губернатора Новосибирской области

от 27.03.2020 № 43

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» п о с т а н о в л я ю:

Внести в постановление Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации» следующие изменения:

1. В пунктах 5, 6 слова «по 30.04.2020» заменить словами «по 15.05.2020».

2. Пункт 8 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4) соблюдать масочный режим:

а) при проезде во всех видах транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения, в том числе такси;



б) на станциях и остановках всех видов транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения;в) при посещении:аптек и аптечных пунктов, помещений (площадей) специализированных объектов розничной торговли, других организаций и индивидуальных предпринимателей, связанных с обслуживанием (оказанием услуг) населения, деятельность которых не приостановлена;

территориальных органов федеральных органов государственной власти, иных государственных органов Российской Федерации, органов государственной власти Новосибирской области, иных государственных органов Новосибирской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области;

зданий (строений, сооружений) автовокзалов, железнодорожных вокзалов, речных вокзалов, аэропортов;



зданий (строений, сооружений), помещений, используемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых не приостановлена;иных общественных мест.».

А.А. Травников