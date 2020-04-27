27.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Без маски такси не повезет: Продлил сплошной масочный режим до 15 мая в Новосибирской области и Бердске губернатор Травников

19:38 27.04.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
4 3

Своим постановлением от 27 апреля глава региона внес изменения в предыдущий документ. Отныне запрещено появляться с открытым лицом в общественном транспорте, в том числе в электричках, а также на вокзалах, во всех офисах и магазинах, работа которых разрешена. Полный текст постановления.

Без маски такси не повезет: Продлил сплошной масочный режим до 15 мая в Новосибирской области и Бердске губернатор Травников
В Бердске одноразовые маски в большом дефицие
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Без маски такси не повезет: Продлил сплошной масочный режим до 15 мая в Новосибирской области и Бердске губернатор Травников

Без маски такси не повезет: Продлил сплошной масочный режим до 15 мая в Новосибирской области и Бердске губернатор ТравниковПредсказали конец вспышки COVID-19 в России на 20 июля, в США — на 27 августа ученыеЕщё 871 новостей

Сегодня, 27 апреля, глава Новосибирской области подписал постановление, которое расширяет спектр действия масочного режима. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщили в региональном оперативном штабе.

ГУБЕРНАТОР НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.04.2020 № 66

г. Новосибирск

О внесении изменений в постановление Губернатора Новосибирской области
от 27.03.2020 № 43

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» п о с т а н о в л я ю:

Внести в постановление Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации» следующие изменения:

1. В пунктах 5, 6 слова «по 30.04.2020» заменить словами «по 15.05.2020».

2. Пункт 8 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) соблюдать масочный режим:
а) при проезде во всех видах транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения, в том числе такси;

б) на станциях и остановках всех видов транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения;
в) при посещении:
аптек и аптечных пунктов, помещений (площадей) специализированных объектов розничной торговли, других организаций и индивидуальных предпринимателей, связанных с обслуживанием (оказанием услуг) населения, деятельность которых не приостановлена;

территориальных органов федеральных органов государственной власти, иных государственных органов Российской Федерации, органов государственной власти Новосибирской области, иных государственных органов Новосибирской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области;

зданий (строений, сооружений) автовокзалов, железнодорожных вокзалов, речных вокзалов, аэропортов;

зданий (строений, сооружений), помещений, используемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых не приостановлена;
иных общественных мест.».

А.А. Травников

Мнение читателей
0
3
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы затарились масками?

Covid-19, 27 апреля 2020 19:50
Где логика - ходить полдня в маске, насобирать на нее инфекцию всех видов и дышать этим постоянно. ??? Пожиратели путинского зомбоящика, вы можете ответить на сей вопрос?
Аноним, 27 апреля 2020 20:00
Ждем продолжения сериала «Вези меня, мразь» )))
Boeing 777-300ER, 27 апреля 2020 20:05
Вот, увидите, завтра в Бердске 90% будут ходить без масок. На постановлюшки этого травникова все уже болт забили. Пора уже прекращать этот идиотизм и возвращаться к нормальной жизни. Этот вирус, если он и есть, то он не опаснее обычного ОРВИ. А те, кто от него умерли, они уже были нежильцы. Вирус просто на неделю-другую приблизил неизбежное.
Пес DOS, 27 апреля 2020 20:19
О какой маске идёт речь?
Маска Гая Фокса пойдёт?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Оштрафуют за лай собак и воющую автосигнализацию по ночам до 50 тыс. рублей с 2021 года
20:21 27-04-2020
Оштрафуют за лай собак и воющую автосигнализацию по ночам до 50 тыс. рублей с 2021 года
Смерть Ким Чен Ына опроверг официальный Пхеньян 1
20:06 27-04-2020
Смерть Ким Чен Ына опроверг официальный Пхеньян
Бердск75 дней до Победы: работаю при штабе и одновременно хожу за почтой
20:00 27-04-2020
75 дней до Победы: работаю при штабе и одновременно хожу за почтой
БердскОтключили горячую воду в 29 домах из-за аварии в центре Бердска 3
19:49 27-04-2020
Отключили горячую воду в 29 домах из-за аварии в центре Бердска
БердскБез маски такси не повезет: Продлил сплошной масочный режим до 15 мая в Новосибирской области и Бердске губернатор Травников 4
19:38 27-04-2020
Без маски такси не повезет: Продлил сплошной масочный режим до 15 мая в Новосибирской области и Бердске губернатор Травников
1,5 млн масок получила муниципальная аптечная сеть Новосибирска 2
19:32 27-04-2020
1,5 млн масок получила муниципальная аптечная сеть Новосибирска
Отказались от переноса майских праздников из-за коронавируса в Госдуме
19:27 27-04-2020
Отказались от переноса майских праздников из-за коронавируса в Госдуме
Отказался выплатить 500 тыс. рублей приехавшему работать в ФАП Линева врачу минздрав Новосибирской области
19:17 27-04-2020
Отказался выплатить 500 тыс. рублей приехавшему работать в ФАП Линева врачу минздрав Новосибирской области
БердскВыбросило труп на обмелевшее побережье Обского моря в Бердске 2
18:59 27-04-2020
Выбросило труп на обмелевшее побережье Обского моря в Бердске
Предсказали конец вспышки COVID-19 в России на 20 июля, в США - на 27 августа ученые 2
18:47 27-04-2020
Предсказали конец вспышки COVID-19 в России на 20 июля, в США - на 27 августа ученые