Замерзла насмерть 6-летняя девочка во время прогулки под Харьковом. Искали с вертолетами

Последний раз ребенка видели 26 апреля 2020 года, на ее поиски отправили бойцов украинской нацгвардии и подключили авиацию. Труп погибшей нашли в 8 км от того села, где живет ее бабушка.

Под Харьковом 6-летняя девочка ушла гулять и насмерть замерзла в поле

Вечером 26 апреля в Харьковской области без вести пропала 6-летняя девочка. Малышка была в гостях у бабушки в селе Сосновка. Около 18:00 она вышла из дома, с этого момента ребёнка больше никто не видел. На поиски пропавшей девочки отправились бойцы Национальной гвардии, также к поисковой операции привлекли авиацию.

— Девочка гуляла с двоюродным братом. Мальчик катался на велосипеде. Во время прогулки дети поссорились, подросток вернулся домой один. Бабушка подняла на ноги все службы, — сообщила полиция Харьковской области.

Тело девочки нашли в поле в восьми километрах от села, где живёт её бабушка. Предварительно установлено, что малышка насмерть замёрзла. Точную причину смерти ребёнка будут устанавливать эксперты. По факту случившегося организована проверка, решение будет принято по её итогу.