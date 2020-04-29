Долги по ипотеке, потребкредитам и микрозаймам запретили передавать коллекторам

Миронов уточняет, что, согласно законопроекту, уступка долга возможна только с письменного согласия заемщика

Депутаты от фракции «Справедливая Россия» во главе со своим лидером Сергеем Мироновым в среду внесли в Госдуму законопроект о запрете на передачу коллекторским агентствам долгов граждан по ипотеке, потребкредитам и микрозаймам. Текст размещен в думской электронной базе.

«Сегодня мы вносим в Госдуму программный законопроект, который в условиях пандемии приобретает особую актуальность, — приводит слова Миронова пресс-служба фракции. — Инициативой мы вводим запрет на передачу коллекторам долгов граждан по ипотечным, потребительским кредитам и микрозаймам».

Миронов уточняет, что, согласно законопроекту, уступка долга возможна только с письменного согласия заемщика и только между кредитными организациями — от одного банка другому. Также законопроектом фактически исключается работа коллекторов по агентским договорам с банками: согласно инициативе, агентом может выступать только сама кредитная организация.

«Ни принятые ранее законодательные ограничения, ни режим самоизоляции на коллекторов не действуют. Наоборот, пока все дома, им стало даже удобнее кошмарить граждан», — указывает Миронов. По его словам, «пора вводить жесткий законодательный карантин для долговых вышибал». Лидер партии убежден, что принятие таких поправок вынудит коллекторов «прекратить свою деятельность».

Кроме этого, справороссы направили на отзыв в правительство законопроект о ликвидации микрофинансовых организаций (МФО). «Уже в прошлом месяце россияне взяли на треть больше микрозаймов, чем в марте 2019 года. В ходе эпидемии вирус ростовщичества будет заражать все больше людей. Но микрозаймы — это не спасительная соломинка, а путь к разорению, в нынешних условиях этот путь может быть очень коротким», — считает Миронов.

Тему работы коллекторских агентств и МФО в период пандемии Миронов и лидер ЛДПР Владимир Жириновский подняли в среду на видеоконференции депутатов Госдумы с главой Банка России Эльвирой Набиуллиной.