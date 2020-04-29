29.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Недвижимость / Общество

Долги по ипотеке, потребкредитам и микрозаймам запретили передавать коллекторам

11:21 29.04.2020 Фото: pxhere.com
0

Ни принятые ранее законодательные ограничения, ни режим самоизоляции на коллекторов не действуют. Наоборот, пока все дома, им стало даже удобнее кошмарить граждан», — указывает Миронов.

Долги по ипотеке, потребкредитам и микрозаймам запретили передавать коллекторам

Миронов уточняет, что, согласно законопроекту, уступка долга возможна только с письменного согласия заемщика

Депутаты от фракции «Справедливая Россия» во главе со своим лидером Сергеем Мироновым в среду внесли в Госдуму законопроект о запрете на передачу коллекторским агентствам долгов граждан по ипотеке, потребкредитам и микрозаймам. Текст размещен в думской электронной базе.

«Сегодня мы вносим в Госдуму программный законопроект, который в условиях пандемии приобретает особую актуальность, — приводит слова Миронова пресс-служба фракции. — Инициативой мы вводим запрет на передачу коллекторам долгов граждан по ипотечным, потребительским кредитам и микрозаймам».

Миронов уточняет, что, согласно законопроекту, уступка долга возможна только с письменного согласия заемщика и только между кредитными организациями — от одного банка другому. Также законопроектом фактически исключается работа коллекторов по агентским договорам с банками: согласно инициативе, агентом может выступать только сама кредитная организация.

«Ни принятые ранее законодательные ограничения, ни режим самоизоляции на коллекторов не действуют. Наоборот, пока все дома, им стало даже удобнее кошмарить граждан», — указывает Миронов. По его словам, «пора вводить жесткий законодательный карантин для долговых вышибал». Лидер партии убежден, что принятие таких поправок вынудит коллекторов «прекратить свою деятельность».

Кроме этого, справороссы направили на отзыв в правительство законопроект о ликвидации микрофинансовых организаций (МФО). «Уже в прошлом месяце россияне взяли на треть больше микрозаймов, чем в марте 2019 года. В ходе эпидемии вирус ростовщичества будет заражать все больше людей. Но микрозаймы — это не спасительная соломинка, а путь к разорению, в нынешних условиях этот путь может быть очень коротким», — считает Миронов.

Тему работы коллекторских агентств и МФО в период пандемии Миронов и лидер ЛДПР Владимир Жириновский подняли в среду на видеоконференции депутатов Госдумы с главой Банка России Эльвирой Набиуллиной.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А вам приходилось сталкиваться с коллекторами?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Рейтинг регионов по борьбе с COVID0-19 в России с 20 по 26 апреля: Детям ноутбуки, заразившимся врачам по 1 млн рублей
12:30 29-04-2020
Рейтинг регионов по борьбе с COVID0-19 в России с 20 по 26 апреля: Детям ноутбуки, заразившимся врачам по 1 млн рублей
БердскВыдают консервы, макароны и сгущенку в школе №11, №9 и всех школах детям из малообеспеченных, многодетных семей, с ОВЗ и инвалидам в Бердске
12:26 29-04-2020
Выдают консервы, макароны и сгущенку в школе №11, №9 и всех школах детям из малообеспеченных, многодетных семей, с ОВЗ и инвалидам в Бердске
Открыть доступ к банковской тайне ЦБ попросило МВД
12:15 29-04-2020
Открыть доступ к банковской тайне ЦБ попросило МВД
Хамит чиновник? Штрафы за оскорбления до 150 тыс. рублей и увольнение придумала для власти "Единая Россия"
12:00 29-04-2020
Хамит чиновник? Штрафы за оскорбления до 150 тыс. рублей и увольнение придумала для власти
Когда все это закончится: 19 августа закончится вспышка коронавируса в России, заявили ученые
11:45 29-04-2020
Когда все это закончится: 19 августа закончится вспышка коронавируса в России, заявили ученые
Голые сомнения: Обнаженную "защиту" от COVID-19 показали на фото врачи Германии 1
11:30 29-04-2020
Голые сомнения: Обнаженную
Лучшие бюджетные кроссоверы 2020 года 1
11:21 29-04-2020
Лучшие бюджетные кроссоверы 2020 года
Будто овощ: что испытывают люди в вегетативном состоянии
11:21 29-04-2020
Будто овощ: что испытывают люди в вегетативном состоянии
Долги по ипотеке, потребкредитам и микрозаймам запретили передавать коллекторам
11:21 29-04-2020
Долги по ипотеке, потребкредитам и микрозаймам запретили передавать коллекторам
NASA опасается: Получится ли избежать столкновения с астероидом 1998 OR2 29 апреля 2020 года? 36
11:20 29-04-2020
NASA опасается: Получится ли избежать столкновения с астероидом 1998 OR2 29 апреля 2020 года?