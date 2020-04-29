Когда и в какой университет поступать будущим полицейским из Бердска, объяснило МВД

Во время учебы студенты живут на территории образовательной организации, им обеспечивается бесплатное питание, выдается форменное обмундирование. На них распространяются госгарантии как сотрудникам органов внутренних дел.

На учебу по очной форме обучения направляются, лица в возрасте до 25 лет

ГУ МВД России по Новосибирской области ежегодно комплектует образовательные организации системы МВД России, готовящие специалистов для службы в органах внутренних дел.

В период обучения курсанты и слушатели образовательных организаций системы МВД России находятся на полном государственном обеспечении: проживают на территории образовательной организации, им обеспечивается бесплатное питание, выдается форменное обмундирование; на них распространяются государственные гарантии, установленные действующим законодательством для сотрудников органов внутренних дел.

По окончании образовательной организации системы МВД России в зависимости от полученной специальности выпускникам присваивается квалификация «юрист», «эксперт» и другие и они направляются в распоряжение ГУ МВД России по Новосибирской области для дальнейшего прохождения службы, как правило, в том территориальном органе, откуда они направлялись на учебу.

На учебу по очной форме обучения направляются, лица в возрасте до 25 лет, имеющие образование не ниже среднего (полного) общего и получающие образование соответствующего уровня впервые, как из числа лиц гражданской молодежи, так и из числа сотрудников органов внутренних дел. Кандидаты на учебу должны быть способны по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья служить в органах внутренних дел и пройти конкурсный отбор.

Вступительные испытания в образовательных организациях системы МВД России по общеобразовательным предметам (кроме экзамена по физической подготовке), проводятся в форме и по материалам единого государственного экзамена.

Абитуриентам необходимо будет представить в приемную комиссию образовательной организации системы МВД России свидетельства с результатами единого государственного экзамена. Сдача ЕГЭ в образовательной организации системы МВД России не проводится. Информация о порядке и условиях поступления в каждую конкретную образовательную организацию размещена на сайтах образовательных организаций системы МВД России.

Образовательные организации системы МВД России, комплектуемые ГУ МВД России по Новосибирской области в 2020

году:

высшее образование:

— Волгоградская академия МВД России, специальность 40.05.03 «Судебная экспертиза», узкая специализация «Криминалистические экспертизы»; срок обучения – 5 лет (факультет подготовки экспертов-криминалистов и оперативных сотрудников полиции) на базе среднего общего или среднего профессионального образования.

Общеобразовательные вступительные испытания (по результатам ЕГЭ): русский язык (обязательный предмет); обществознание (обязательный профильный предмет).

Дополнительные вступительные испытания: русский язык; физическая подготовка.

Подробная информация размещена на официальном сайте: www.ва.мвд.рф.

— Омская академия МВД России, специальность 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности», узкая специальность «Уголовно-правовая»; срок обучения – 5 лет на базе среднего общего образования.

Вступительные испытания (по результатам ЕГЭ): русский язык; обществознание.

Дополнительные вступительные испытания: русский язык; физическая подготовка (выполнение контрольных упражнений).

Подробная информация размещена на официальном сайте: www.ома.мвд.рф.

— Омская академия МВД России, специальность 40.05.02 «Правоохранительная деятельность», узкая специальность «Уголовно-правовая»; срок обучения – 5 лет на базе среднего общего образования.



Вступительные испытания (по результатам ЕГЭ): русский язык; обществознание.Дополнительные вступительные испытания: русский язык; физическая подготовка (выполнение контрольных упражнений).Подробная информация размещена на официальном сайте: www.ома.мвд.рф.

— Барнаульский юридический институт МВД России, специальность 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности», узкая специальность «Уголовно-правовая»; срок обучения – 5 лет на базе среднего общего образования.

Вступительные испытания (по результатам ЕГЭ): русский язык; обществознание.



Дополнительные вступительные испытания: русский язык (письменное изложение); физическая подготовка (выполнение контрольных упражнений).Подробная информация размещена на официальном сайте: www.бюи.мвд.рф.

— Барнаульский юридический институт МВД России, специальность 40.05.02 «Правоохранительная деятельность», узкая специальность «Административная деятельность»; срок обучения – 5 лет на базе среднего общего образования.

Вступительные испытания (по результатам ЕГЭ): русский язык; обществознание.

Дополнительные вступительные испытания: русский язык (письменное изложение); физическая подготовка (выполнение контрольных упражнений).



Подробная информация размещена на официальном сайте: www.бюи.мвд.рф.

— Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск), специальность 40.05.02 «Правоохранительная деятельность», узкая специальность «Оперативно-розыскная деятельность», направление «Деятельность сотрудника подразделения по контролю за оборотом наркотиков»; срок обучения – 5 лет на базе среднего общего образования;

Вступительные испытания (по результатам ЕГЭ): русский язык; обществознание.

Дополнительные вступительные испытания: русский язык; физическая подготовка (выполнение контрольных упражнений).

Подробная информация размещена на официальном сайте: www.сибюи.мвд.рф.

среднее профессиональное образование:

— Восточно-Сибирский институт МВД России (г. Иркутск), специальность 40.02.02 «Правоохранительная деятельность»; срок обучения – 2 года 5 месяцев на базе среднего общего образования;

Вступительные испытания – физическая подготовка.

Дополнительные вступительные испытания – не проводятся.

Подробная информация размещена на официальном сайте: www.вси.мвд.рф.



Условия приема на обучение, прием документов кандидатов на обучение:

Изъявившим желание обучаться в образовательной организации системы МВД России следует обращаться в кадровые подразделения территориальных органов по месту постоянного жительства (адреса и номера телефонов территориальных органов размещены на официальном сайте ГУ МВД России по Новосибирской области 54.мвд.рф), для кандидатов, проживающих в городе Новосибирске контактные телефоны – 8 (383) 232-80-98, 232-82-26, прием заявлений продлен до 20 мая 2020 года. В случае если кандидат на обучение не достиг возраста 18 лет, требуется письменное согласие его родителей (законных представителей). При себе кандидату необходимо иметь паспорт, приписное удостоверение или военный билет, при наличии документ об образовании (диплом либо аттестат).

Источник: 54.мвд.рф