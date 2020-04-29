Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко за высказывания о домашнем насилии

Часть средств, которые изначально были направлены на рекламную кампанию с участием Тодоренко, P&G пообещала передать на поддержку семей в трудной жизненной ситуации.

P&G заявила, что одинаково обеспокоена как словами Тодоренко, так и «направленной на нее агрессией даже после публичного извинения»

Бренд Pampers решил прекратить сотрудничество с телеведущей Региной Тодоренко после ее высказывания о домашнем насилии. Об этом говорится в заявлении компании Procter & Gamble в инстаграме.

Тодоренко оказалась в центре скандала после того, как в интервью People Talk заявила, что женщины могут сами нести ответственность за то, что становятся жертвами домашнего насилия. В частности, она задалась вопросом, что пострадавшая делала, чтобы ее не били. Фанатов это заявление возмутило. Они призвали Тодоренко обвинять тех, кто совершает насилие, а не их жертв. Позже ведущая извинилась за эти слова.

«В своей работе мы всегда стремимся улучшать жизни людей и благополучие общества, в котором живем. Компания P&G и все ее бренды, включая Pampers, выступают категорически против любых проявлений насилия», — подчеркнули в компании.



P&G заявила, что одинаково обеспокоена как словами Тодоренко, так и «направленной на нее агрессией даже после публичного извинения».

«В текущей ситуации мы не видим возможности продолжить сотрудничество с Региной», — подчеркивается в заявлении.

Часть средств, которые изначально были направлены на рекламную кампанию с участием Тодоренко, P&G пообещала передать на поддержку семей в трудной жизненной ситуации.

На днях стало известно, что приостановить сотрудничество с Тодоренко решила и компания PepsiCo. Рекламу с участием ведущей снимут с эфира, также поменяют оформление соцсетей.

Источник: РИА Новости