Как изменится жизнь россиян с 1 мая: Новые законы

Рюмочные, расположенные в жилых домах закроются, за нарушение правил воинского учёта накажут строже, а иностранцы смогут продлевать патенты на работу, не покидая Россию.

Повышаются штрафы за нарушение правил воинского учёта

В мае в России увеличатся штрафы за нарушение правил воинского учёта, наказывать начнут не только за незаконную перепланировку жилых помещений в многоквартирных домах, но и нежилых, в том числе подвалов и подсобока иностранцам разрешат продлевать патенты, не выезжая из страны. Кроме того, в законе появится норма о здровом питании и запрете продажи алоголя в так называемых наливайках. Что ещё изменится в новом месяце?

1 мая. Здоровое питание возведено в закон

Здоровым признаётся питание, ежедневный рацион которого отвечает требованиям безопасности и создает условия для физического и интеллектуального развития, жизнедеятельности человека и будущих поколений.

Этим же законом устанавливаются критерии здоровой пищи, требования к организации питания отдельных категорий граждан, в том числе детей, пожилых, пациентов медицинских организаций. Образовательные учреждения будут обязаны публиковать на своём сайте в Интернете информацию о той еде, которая предлагается школьникам, вплоть до ежедневного меню.

С 1 сентября 2020 года вступит в силу ещё одна норма закона, согласно которой учащиеся начальных классов будут как минимум один раз в день получать в школах бесплатное горячее питание. Поэтапный переход на эту систему должен осуществиться с 1 сентября 2020 года по 1 сентября 2023 года.

5 мая. Повышаются штрафы за нарушение правил воинского учёта

Гражданам, которые потеряли или уничтожили свой военный билет, не пришли на медкомиссию или не явились по повестке, будут грозить штрафы до трёх тысяч рублей. Увеличение штрафов коснётся и должностных лиц.

Взыскания для россиян, которые не исполняют обязанности по воинскому учёту и уклоняются от медицинского обследования, составят от 500 рублей до трёх тысяч рублей (прежде было 300-1000 рублей). За умышленную порчу или утерю документов воинского учёта нарушитель также заплатит от 500 рублей до трёх тысяч рублей.

Увеличивается штраф за непредставление в военный комиссариат списков тех, кто подлежит первоначальной постановке на воинский учёт, — от одной до трёх тысяч рублей, а также за неоповещение граждан о вызове их по повестке — от одной до трёх тысяч рублей. Этим же документом срок давности привлечения к административной ответственности за такие правонарушения увеличен с двух до трех лет.

5 мая. Иностранцы смогут продлевать трудовые патенты без выезда из России

Иностранцы, прибывшие в Россию в порядке, не требующем получения визы, и работающие на основании патента, смогут неоднократно обращаться с заявлением о его переоформлении без выезда с территории РФ.

Прежде патент выдавался гражданину другой страны на срок от одного до двенадцати месяцев с возможностью его однократного переоформления. Таким образом, иностранцы могли работать в России без выезда в течение двух лет. Однако от такого подхода было решено отказаться, и это стало особенно актуальным в условиях распространения COVID-19. Новые правила дадут возможность снизить риск распространения в России заболевания, и в то же время избавят предприятия, в которых работают мигранты, от возможных проблем с кадрами.

В настоящее время в России по патентам работают около 1,6 миллиона иностранцев.

5 мая. Рюмочные в жилых домах закрываются

Запрещается продажа алкоголя в барах и с площадью зала обслуживания меньше 20 квадратных метров, расположенных в жилых домах и на прилегающих к ним территориях.

Площадь зала обслуживания — это размер специально оборудованных помещений, предназначенных для потребления готовой кулинарной продукции, кондитерских изделий и/или покупных товаров, определяемый на основании инвентаризационных и правоустанавливающих документов.

Регионам, желающим правила ужесточить, разрешается это сделать — вплоть до полного запрета на торговлю алкоголем в таких заведениях. Также субъекты Федерации могут повысить требования к минимально возможной площади подобных рюмочных и баров. Таким образом, закрыта законодательная лазейка, позволявшая недобросовестным предпринимателям продавать алкоголь в ночное время, и соседи «наливаек», наконец, избавятся от шума и пьяных компаний в своих дворах.

5 мая. За незаконную перепланировку подвалов и чердаков будут штрафовать

Штрафовать начнут за незаконную перепланировку не только жилых помещений в многоквартирных домах, но и нежилых, в том числе подвалов и подсобок. Причём к ответственности за это, помимо граждан, будут привлекать должностных и юридических лиц.

Размер штрафа для должностных лиц составит от четырёх до пяти тысяч рублей, для юридических лиц — от 40 до 50 тысяч рублей. Величина взыскания для граждан останется неизменной — от двух до 2,5 тысячи рублей. За порчу жилых помещений или порчу их оборудования либо использование жилых помещений не по назначению должностных лиц накажут штрафом на сумму от двух до трёх тысяч рублей, юридических лиц — на сумму от 20 тысяч до 30 тысяч рублей. Размер штрафа для граждан не меняется — от одной тысячи до 1,5 тысячи рублей.

5 мая. Региональные омбудсмены получат свидетельский иммунитет

Уполномоченные по правам человека в субъектах Федерации получат право отказаться от дачи свидетельских показаний по гражданскому делу об обстоятельствах, ставших им известными в связи с исполнением своих должностных обязанностей.

Прежде такой «свидетельский иммунитет» действовал только в отношении уполномоченного по правам человека в РФ.

Кроме того, Уголовно-процессуальный кодекс дополняется нормой о запрете на допрос в качестве свидетеля федерального и региональных омбудсменов без их согласия об обстоятельствах, ставших им известными от граждан, которые обратились к ним за помощью.

5 мая. Окончание Второй мировой войны будет отмечаться 3 сентября

Вступает в силу закон, согласно которому окончание Второй мировой войны будет отмечаться не 2, а 3 сентября — эта дата станет в России Днём воинской славы.

Таким образом, восстановлена историческая справедливость: с просьбой изменить дату к законодателям неоднократно обращались ветеранские организации.

Указ об объявлении 3 сентября праздником Победы над Японией был принят Президиумом Верховного Совета СССР на следующий день после подписания акта о капитуляции, а значит, и об окончании Второй мировой войны, на борту американского линкора «Миссури». Более 1,8 миллиона человек были награждены медалью «За победу над Японией», на оборотной стороне которой указана дата «3 сентября 1945».

5 мая. За товарными интернет-агрегаторами начнут следить строже

Правительство России сможет регулировать деятельность товарных интернет-агрегатов, например сайтов, которые предоставляют потребителям сравнение продукции и услуг разных онлайн-продавцов.

В частности, кабмин будет устанавливать для владельцев компаний-агрегаторов правила, обязательные при заключении и исполнении публичных договоров, в том числе при продаже товаров дистанционным способом.

Предполагается, что такая норма позволит оперативно создавать правовые механизмы защиты прав потребителей, приобретающих товары с помощью компаний-агрегаторов электронной коммерции, а также обеспечит соблюдение интересов покупателей в отношениях с юрлицами и ИП. Как результат — нововведение даст толчок к развитию относительно новой сферы торговли в Интернете.

5 мая. Часть предприятий перейдёт на электронный кадровый документооборот

Начинается эксперимент, в рамках которого ряд компаний полностью перейдут на электронный документооборот с работниками. Апробация новой формы трудовых «взаимоотношений» продлится до 31 марта 2021 года включительно.

Эксперимент будет проводиться в отношении документов, связанных с работой, перечень которых руководство предприятий утвердит самостоятельно. Участие в пилотном проекте будет добровольным, как для работников, так и работодателей. Не позднее чем за один месяц до отказа от бумажных документов работодатель должен будет в письменной форме уведомить сотрудников о проведении эксперимента, а также об их праве отказаться от участия в нём.

Ещё одна обязанность работодателей — обеспечить защиту персональных данных сотрудников и иной информации, связанной с работой, от неправомерного доступа, блокирования, уничтожения, модифицирования, копирования, предоставления, распространения и иных неправомерных действий.

Вести электронные документы, касающиеся трудовых отношений, предприятия смогут как с использованием собственных информационных систем, так и информационно-аналитической системы Общероссийской базы вакансий «Работа в России». В пилотном проекте готовы участвовать более 40 компаний в банковской сфере, а также в сфере IT и телекоммуникаций, торговли, консалтинга.

5 мая. Ценности Госфонда можно будет увидеть не только в федеральных музеях

Ценности Государственного фонда драгоценных металлов и камней разрешается экспонировать в том числе в частных и региональных музеях, но при условии, что здания будут оборудованы всеми необходимыми инженерно-техническими средствами безопасности.

Прежде ценности Госфонда разрешалось размещать только в объектах, которые находятся в федеральной собственности. Принятая поправка в законодательство существенно расширит возможности по экспонированию культурных ценностей из Госфонда.

Кроме того

1 мая. За нарушение требований к безопасности религиозных организаций оштрафуют

Предусматривается административная ответственность за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий религиозных организаций.

Граждан за это накажут штрафом в размере от трёх до пяти тысяч рублей; должностных лиц — взысканием от 30 до 50 тысяч рублей, юрлицам придётся заплатить за это от 50 до 100 тысяч рублей.

7 мая.Учёт коренных малочисленных народов усовершенствуют

В России будет внедрён механизм учёта коренных малочисленных народов, вести его будет Федеральное агентство по делам национальностей.

Вступающий в силу закон предполагает формирование специального списка лиц, относящихся к коренным малочисленным народам. Внесение граждан в этот перечень и исключение из него будет осуществляться исключительно по их инициативе и на добровольной основе. Делать это будут как на основании заявлений от самих граждан, так и сведений, представленных органами госвласти, органами местного самоуправления и общинами коренных малочисленных народов РФ.

31 мая. Правила перевозки детей ужесточаются

С 31 мая автобусы, предназначенные для перевозки детей, должны быть оснащены аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Аналогичные требования предусмотрены для автобусов, троллейбусов и грузовых автомобилей, перевозящих опасные грузы.

Источник: pnp.ru