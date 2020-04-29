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Проявить осторожность и дисциплинированность во время майских праздников из-за COVID-19 попросил жителей региона губернатор Андрей Травников

17:14 29.04.2020 Фото: правительство НСО
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Андрей Травников: «Нам действительно нужно продержаться все эти праздничные дни. Нам нужно, во-первых, воздержаться от поездок в гости».

Проявить осторожность и дисциплинированность во время майских праздников из за COVID 19 попросил жителей региона губернатор Андрей Травников
Андрей Травников обратился к жителям региона

Губернатор Андрей Травников призвал жителей области проявить максимальную осторожность и дисциплинированность во время майских праздников

Максимальная осторожность и дисциплинированность в период майских праздников позволят удержать относительно низкий уровень заболеваемости COVID-19, достигнутый благодаря принятым в области противоэпидемическим мерам. Об этом заявил губернатор Андрей Травников, обратившись к новосибирцам в ходе пресс-конференции, прошедшей в правительстве региона 29 апреля.

— На сегодня в Новосибирской области количество заболевших составляет чуть больше 15 человек на 100 тысяч населения. Мы по этому показателю значительно ниже среднероссийского уровня, в десятки раз ниже, чем заболеваемость в городе Москва. Если проранжировать по этому показателю все субъекты Российской Федерации, то мы находимся в конце, где-то в районе двадцать первого места с конца. Если учитывать сравнительные результаты по абсолютному значению количества инфицированных, и по относительному – на 100 тысяч населения, ситуация достаточно благоприятная, но успокаиваться рано, – отметил глава области.

В преддверие майских праздников губернатор Андрей Травников призвал жителей области проявить максимальную осторожность и дисциплинированность.

— Давайте проявим максимальную осторожность и дисциплинированность. Нам действительно нужно продержаться все эти праздничные дни. Нам нужно, во-первых, воздержаться от поездок в гости. Понятно, что большой соблазн, впереди полторы недели выходных, хочется съездить к землякам на малую Родину, к родным, посидеть за общим столом – но именно в этом основная опасность. В том, что инфекция себя не проявляет, и вы можете подвергнуть риску и себя, и родных и любимых вами людей. Поэтому постарайтесь минимизировать такие контакты. Во время посещения дачи, во время любимого увлечения — садоводства, нельзя забывать об элементарных мерах безопасности – это гигиена рук и лица, регулярное наблюдение за своим самочувствием, соблюдение социальной дистанции, в случае появления в общественных местах и общественном транспорте. Без крайней необходимости посещать такие места, выходить на улицу нежелательно. Уверен, благодаря соблюдению этих мер Новосибирская область сможет удержать тот приемлемый уровень заболеваемости, который у нас есть сегодня, что позволит после майских праздников пойти на дополнительные решения по ослаблению режимных мер, которые бы позволили облегчить нашу жизнь и дать возможность работать многим из нас», – подчеркнул губернатор.

Источник: Правительство НСО

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Аноним, 29 апреля 2020 18:24
НВР:
Ситуация такая, что все мы уже устали от карантина и самоизоляции, устали не ходить в гости, обнимать друзей, приглашать гостей.И не выдержали и собрались на годовщину свадьбы брата с невесткой, правда только небольшим семейным кругом. Но сейчас читаю статью и понимаю как все таки важно дальше придерживаться мер безопасности.Да, прислушаюсь и поможет мне в этом знание "золотого правила", "Как хотите, чтоб с вами поступали , так поступайте и вы."

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