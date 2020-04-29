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Решил поменять права на карантине: Заплатит штраф 15 тыс. рублей приехавший транзитом в Бердск из опасной Москвы нарушитель

18:33 29.04.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Его поймали в здании ГИБДД, где он собиралсяпоменять водительское удостоверение. Оказалось, что нарушитель проигнорировал 14-дневный карантин.

Решил поменять права на карантине: Заплатит штраф 15 тыс. рублей приехавший транзитом в Бердск из опасной Москвы нарушитель
Суд наказал нарушителя карантина крупным штрафом

Привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 6.3, ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ судом Бердска нарушитель. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщили в Бердском горсуде.

Постановлением Бердского городского суда Новосибирской области от 29 апреля 2020 года житель Новосибирской области привлечен к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), к административному наказанию в виде административного штрафа в размере 15 000 руб.

В ходе рассмотрения дела установлено, что виновный прибыл в Новосибирск транзитом через Москву — эпидемиологически неблагополучный регион по заболеваемости коронавирусной инфекцией, в нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившегося в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, невыполнении в установленный срок выданного в указанные периоды законного предписания (постановления) органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, находился в помещении МЭО ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области в Бердске Новосибирской области с целью обмена водительского удостоверения, нарушив режим самоизоляции, непрерывного медицинского наблюдения в домашних условиях, установленного для него (в течении 14 дней с даты прибытия), покинув место своего проживания.

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