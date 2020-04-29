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Задушила 2-летнюю дочь опекунша из-за «неприязненных отношений» в деревне Тверской области

19:13 29.04.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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41-летняя женщина закрыла ребенку нос и рот, тем самым препятствуя доступу кислорода, и удерживала так до наступления смерти малолетней. Подозреваемую арестовали. Органы опеки СК тоже проверит.

Задушила 2 летнюю дочь опекунша из за неприязненных отношений в деревне Тверской области
Опекуншу заключили под стражу по подозрению в убийстве девочки

В Тверской области женщине-опекуну предъявлено обвинение в убийстве ребенка, сообщили сегодня, 29 апреля, в главке СКР.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Тверской области в рамках расследования убийства девочки 2018 года рождения ее опекуну предъявлено обвинение в совершении преступления (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, 26 апреля текущего года 41-летняя женщина, находясь в деревне Кривцово Калининского района Тверской области, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к находящейся под ее опекой девочке закрыла ей нос и рот, тем самым препятствуя доступу кислорода в организм потерпевшей, и удерживала так до наступления смерти малолетней.

Необходимо отметить, что в результате слаженной работы следователей и криминалистов следственного управления Следственного комитета, сотрудников областного УМВД женщина была задержана по горячим следам.

В рамках расследования уголовного дела женщина-опекун допрошена, произведен осмотр ее жилища, собран характеризующий материал в отношении всех членов ее семьи, допрошены в качестве свидетелей соседи, назначен ряд судебных экспертиз. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении фигурантки меры пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, в рамках расследования уголовного дела будет дана уголовно-правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики. Расследование продолжается.

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