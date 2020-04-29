Кормила листьями двух сыновей до истощения в построенном в шалаше мать из Татарстана

Первые два дня они питались буханкой хлеба четырьмя луковицами, которые взяли из дома, а когда запасы еды закончились, женщина начала кормить мальчиков листьями. Старший сын сбежал и попросил помощи у нефтяников. Возбуждено дело об истязании.

В Татарстане женщина увела детей в лес и кормила их листьями. СК возбудил уголовное дело

В Татарстане местная жительница построила шалаш в лесу и проживала в нем вместе с детьми, следователи подозревают ее в истязании несовершеннолетних. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ региона в среду, 29 апреля.

По версии следствия, подозреваемая увела своих сыновей 2005 и 2007 г. р. в лес, расположенный в 3 км от ближайшего населенного пункта. Там она построила шалаш, где проживала с детьми до 18 апреля.

Первые два дня они питались буханкой хлеба четырьмя луковицами, которые были взяты из дома, а когда запасы еды закончились, женщина начала кормить мальчиков листьями.

18 апреля старший сын, воспользовавшись тем, что мать спит, вышел из леса и обратился за помощью к нефтяникам, которые работали неподалеку. Они сообщили о произошедшем в полицию, после чего мальчики были госпитализированы в состоянии истощения.

Отмечается, что в 2018 году, проживая в другом регионе, она уже пыталась уйти жить в лес с одним из сыновей.

«В отношении 35-летней жительницы города Лениногорска возбуждено уголовное дело по п. «а», «г» ч. 2 ст.117 УК РФ («Истязание несовершеннолетнего»), ст. 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»)», — сказано в сообщении.

Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Кроме того, инициирована процедура изъятия детей у подозреваемой. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.