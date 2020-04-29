Ураган «загнул» крышу коттеджа на ул. Новой и повалил огромный тополь на ул. Лунной в Бердске

Провода ЛЭП целы, вывеси и дорожные знаки тоже на своих местах. Днем 29 апреля порывы ветра в Бердске достигали 25 метров в секунду.

Вовремя срубили старые тополя в парке Бердска

Ураганный ветер «почудил» 29 апреля в Бердске. Но без особых разрушений.

Упал тополь за домом №14 по ул. Лунной. Старое дерево не выдержало сильных порывов ветра, сообщил «Курьер. среда. Бердск» начальник управления гражданской защиты горадминистрации Василий Пономарев.

Кроме того, по его словам, в частном секторе пострадал один коттедж:

-На веранде крышу загнуло в доме на ул. Новой. Но жилье не затронуло, поэтому угрозы никакой нет.

Звонков от горожан, пострадавших от ветра, не было, отметил Василий Васильевич. Провода ЛЭП целы, вывеси и дорожные знаки тоже на своих местах.

-Обстановка в городе нормальная, — охарактеризовал Пономарев.

Напомним, что на среду в Бердску было объявлено штормовое предупреждение. И действительно днем порывы ветра достигали 25 метров в секунду.