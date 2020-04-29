29.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Ураган «загнул» крышу коттеджа на ул. Новой и повалил огромный тополь на ул. Лунной в Бердске

20:22 29.04.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Провода ЛЭП целы, вывеси и дорожные знаки тоже на своих местах. Днем 29 апреля порывы ветра в Бердске достигали 25 метров в секунду.

Ураган загнул крышу коттеджа на ул. Новой и повалил огромный тополь на ул. Лунной в Бердске
Вовремя срубили старые тополя в парке Бердска

Ураганный ветер «почудил» 29 апреля в Бердске. Но без особых разрушений.

Упал тополь за домом №14 по ул. Лунной. Старое дерево не выдержало сильных порывов ветра, сообщил «Курьер. среда. Бердск» начальник управления гражданской защиты горадминистрации Василий Пономарев.

Кроме того, по его словам, в частном секторе пострадал один коттедж:

-На веранде крышу загнуло в доме на ул. Новой. Но жилье не затронуло, поэтому угрозы никакой нет.

Звонков от горожан, пострадавших от ветра, не было, отметил Василий Васильевич. Провода ЛЭП целы, вывеси и дорожные знаки тоже на своих местах.

-Обстановка в городе нормальная, — охарактеризовал Пономарев.

Напомним, что на среду в Бердску было объявлено штормовое предупреждение. И действительно днем порывы ветра достигали 25 метров в секунду.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы заметили последствия урагана?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Голодные пойдут на преступления: РПЦ пожаловалась на задержание кормивших бомжей на Курском вокзале православных волонтеров
21:11 29-04-2020
Голодные пойдут на преступления: РПЦ пожаловалась на задержание кормивших бомжей на Курском вокзале православных волонтеров
Закрывает торгующие фальшивыми полисами ОСАГО интернет-страницы прокуратура в Новосибирской области
20:59 29-04-2020
Закрывает торгующие фальшивыми полисами ОСАГО интернет-страницы прокуратура в Новосибирской области
Продлил запрет на въезд иностранцев в Россию на неопределенный срок Мишустин
20:54 29-04-2020
Продлил запрет на въезд иностранцев в Россию на неопределенный срок Мишустин
Отберет каракулевые шапки у армейских генералов Минобороны по заданию Путина
20:41 29-04-2020
Отберет каракулевые шапки у армейских генералов Минобороны по заданию Путина
Близок перелом коронавируса: Замедлился рост заражения COVID-19 в России
20:34 29-04-2020
Близок перелом коронавируса: Замедлился рост заражения COVID-19 в России
БердскУраган "загнул" крышу коттеджа на ул. Новой и повалил огромный тополь на ул. Лунной в Бердске
20:22 29-04-2020
Ураган
Кормила листьями двух сыновей до истощения в построенном в шалаше мать из Татарстана
20:07 29-04-2020
Кормила листьями двух сыновей до истощения в построенном в шалаше мать из Татарстана
БердскВонь и зараза: Вороны растаскивают мусор по двору и детской площадке из открытого общего бункера с отходами в новых домах на ул. Первомайской Бердска
19:58 29-04-2020
Вонь и зараза: Вороны растаскивают мусор по двору и детской площадке из открытого общего бункера с отходами в новых домах на ул. Первомайской Бердска
Топ-15 лидеров по тестированию на коронавирус определил Роспотребнадзор. Новосибирской области в списке нет
19:51 29-04-2020
Топ-15 лидеров по тестированию на коронавирус определил Роспотребнадзор. Новосибирской области в списке нет
Путин: столкнулась с серьезными потрясениями российская энергетика. Полный текст выступления главы государства
19:43 29-04-2020
Путин: столкнулась с серьезными потрясениями российская энергетика. Полный текст выступления главы государства