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Запретили себе и мэру заниматься бизнесом депутаты Бердска

09:30 30.04.2020, Марина Волкова Фото: Елены Белоусовой
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Теперь депутаты и глава, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, не вправе заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц. Но есть исключения.

Запретили себе и мэру заниматься бизнесом депутаты Бердска
Депутаты приняли решение об этом 30 апреля

Сегодня, 30 апреля, народные избранники Бердска собрались в конференц-зале горадминистрации, чтобы провести 36-ю внеочередную сессию совета депутатов.

Первым вопросом повестки дня стали изменения части 7 статьи 29 в Устав города Бердска. Сегодня присутствовали 25 депутатов из 33. И 24 из них проголосовали «за» изменения в Уставе Бердска. Стоит отметить, что эти правила коснутся и главы города.

Теперь депутаты и глава, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, не вправе заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц. А также участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, но за исключением участия на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости.

Также можно представлять на безвозмездной основе интересы муниципального образования в совете муниципальных образований Новосибирской области, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления.

Но преподавать, заниматься научной и иной творческой деятельности за деньги можно. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

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От редакции

Послушаются устава?

Аноним, 30 апреля 2020 09:38
Оппа!!! Это же что получается, пройдет замена всего депутатского корпуса. Почти все наши избранники руководители крупнейших коммерческих компаний города или назначенные "солдаты" которые выполняют волю городских "олигархов". Других то НЕТ.
Иван, 30 апреля 2020 10:32
Ха ха ха лицемеры

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