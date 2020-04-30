Запретили себе и мэру заниматься бизнесом депутаты Бердска

Сегодня, 30 апреля, народные избранники Бердска собрались в конференц-зале горадминистрации, чтобы провести 36-ю внеочередную сессию совета депутатов.
Первым вопросом повестки дня стали изменения части 7 статьи 29 в Устав города Бердска. Сегодня присутствовали 25 депутатов из 33. И 24 из них проголосовали «за» изменения в Уставе Бердска. Стоит отметить, что эти правила коснутся и главы города.
Теперь депутаты и глава, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, не вправе заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц. А также участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, но за исключением участия на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости.
Также можно представлять на безвозмездной основе интересы муниципального образования в совете муниципальных образований Новосибирской области, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления.
Но преподавать, заниматься научной и иной творческой деятельности за деньги можно. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.