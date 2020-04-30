ГИА 9-классникам не разрешат сдавать в своей школе. ВПР перенесли на осень в Бердске

Всероссийские проверочные работы перенесли на осень

В обществе активно обсуждается вопрос сдачи 9-классниками экзаменов в своей родной школе.

— Министр просвещения Сергей Скворцов сказал, что экзамены будут проходить в оборудованных пунктах. Для проведения государственной итоговой аттестации задействованы 500 педагогов. Также необходимо видеонаблюдение. Сделать в каждой школе это нереально,- рассказала начальник управления образования и молодежной политики Бердска Жанна Тузова 30 апреля.

ВПР переносятся на осень.



— Смысла проводить всероссийские проверочные работы в онлайн-режиме, либо дома нет. Эта процедура, на которой я была неоднократно, позволяет оценить уровень готовности ребенка. Дома этот уровень не оценишь. Как только дети начнут учиться в сентябре, мы проведем эту процедуру,- заверила Жанна Леонидовна.