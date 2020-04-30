Короновирус или нет? 5 заболеваний схожих с COVID-19

Паниковать при появлении симптомов респираторной инфекции сразу же не нужно. Если вы тут же развернете активную деятельность и напроситесь в больницу инфекционного характера, куда принимают пациентов с коронавирусом, вы с высокой долей вероятности его там и подцепите.

Больные коронавирусом очень часто теряют обоняние

Коронавирусная инфекция не выходит из топов новостей уже не первый месяц. С момента ее первого обнаружения в китайском Ухане еще в конце прошлого года, казалось бы, про нового возбудителя все знают всё, что только возможно. Назубок уже выучили симптомы и последствия, а также потенциальные осложнения. При этом, как отмечают врачи, есть ряд заболеваний, которые на фоне всеобщей паники легко можно принять за коронавирус. Топ таких потенциальных опасностей, которые не настолько страшны подобрал к. м. н., врач-оториноларинголог Владимир Зайцев.

Аллергия

Казалось бы, аллергики знают про себя все сами. Однако, когда у них появятся привычные проявления, все равно останется место для сомнений и паники. Сейчас весна, начнутся аллергические риниты. Трава довольно зеленая, появляются листочки (достаточно хорошего дождя и устойчивого плюса на термометрах), аллергики начинают чихать и чувствуют, что их нос заложен. Почему они могут забеспокоиться о коронавирусе? При аллергическим рините одним из симптомов является аносмия (потеря обоняния). Как известно, при коронавирусе, особенно в легкой форме, такой симптом также присутствует.

И тут может возникнуть путаница. При этом даже тот человек, который всю жизнь страдает от аллергии, может смутиться. Распознать и отличить аллергию просто: надо принять антигистаминный препарат внутрь или использовать капли для носа с противоаллергическим эффектом. Довольно быстро неприятные и беспокоящие симптомы должны снизиться или пройти, причем уходит и ощущение одышки, если таковое отмечается на фоне аллергического ринита.

ОРЗ и ОРВИ

Сейчас люди выезжают на дачу. И тут складывается ситуация, когда находишься дома, где еще топят, да в городских условиях, где асфальт прогревается, есть тепловое излучение от домов, переохладиться сложнее, чем на природе. А на даче рядом лес, водоем, оголенная и еще не прогретая почва, очень холодно. Человек в таких обстоятельствах вполне может простудиться. Перепутать ОРЗ и ОРВИ с коронавирусом тоже вполне возможно, так как первоначальные симптомы довольно схожи.

Многих может смутить тот факт, что в прошлом году в это же время они были на даче и не болели, а в этом их подкосило. Тут легко ввести в заблуждение и себя, и семью, и даже сослуживцев. ОРЗ и ОРВИ надо отличать от коронавируса. Если вы сидели дома и вам было хорошо, а приехав на дачу и переохладившись (не заметить это сложно), вы стали чувствовать себя хуже, значит, с большой долей вероятности это лишь простуда.

Панические атаки и нервный кашель

Психосоматика и паника также могут ввести человека в заблуждение, когда он поставит себе «смертельный диагноз». То, что люди сейчас сильно нервничают, вполне понятно. Общее чувство паники и некая неопределенность будущего заставляют их сильно переживать. Те, у кого серьезные изменения в жизни, например, потеря работы, проблемы с привычной работой и т. д., могут впасть в панику и истерику. Человек волей-неволей думает о проблемах, которые на него свалились, и у него развиваются панические атаки. Последние могут сопровождаться удушьем, нехваткой воздуха, тем же кашлем (а мы знаем, что именно проблемы с дыханием и кашель сегодня считаются основными и самыми опасными симптомами коронавируса), сопливости не будет. При этом уже одного удушья вполне достаточно, чтобы поставить себе страшный диагноз.

Если паника усиливается (а от мыслей про коронавирус она легко разгоняется), человек начинает дышать учащенно, и это еще сильнее пересушивает глотку. В результате — замкнутый круг, состояние ухудшается. На деле же такая ситуация корректируется приемом успокоительных препаратов, проветренным помещением, глубоким сном. Кроме того, стоит попробовать переключиться на другие мысли и посмотреть, чем это закончится. Если кашель пройдет, дышать станет легче, значит, это не коронавирус.

Трахеобронхит

Одна из проблем, которые могут встречаться у человека на фоне длительного ОРВИ или ОРЗ, — трахеобронхит. Сейчас даже на домашнем режиме никто не застрахован от бактериальной и вирусной инфекции другого плана. При трахеите будет сухой кашель, при бронхите — влажный. Также при такой проблеме будут проявляться такие симптомы, как ощущение нехватки воздуха, удушья, проявления бронхоспазма, когда есть чувство, что сложно дышать, невозможно откашляться, продышаться не получается. Можно попробовать для облегчения ситуации муколитики, которые разжижают мокроту в бронхах, расширяют их, вследствие чего человек может прокашляться. Порой, правда, при такой ситуации требуются антибиотики. Но такое решение может принять только врач. Так что тут стоит посетить специалиста или вызвать врача на дом.

Воспаление ЛОР-органов

Различных воспалительных процессов в ЛОР-сфере огромное количество. Это могут быть воспаления слизистой носа, носоглотки, пазух. Тут понятно только одно: отит не перепутать с коронавирусом. Все остальное — вполне возможно.

Риносинусит, аденоидит запросто можно спутать, потому что входные ворота для всех инфекций респираторного характера, к которым относится и коронавирус, — ЛОР-органы. Ну и плюс мы сейчас все симптомы подтягиваем именно к этому диагнозу.

Например, при риносинусите воспаляется пазуха, затем это воспаление переходит в полость носа, а дальше в патологический процесс вовлекаются задняя стенка глотки и небные миндалины. Содержимое носа может начать стекать по задней стенке глотки, вызывая кашель, а иногда и болезненность в горле. Многим может показаться, что это COVID-19. Но нет. Обычно симптомы характерные. Но, если есть сомнения, можно сдать мазки.

Что делать

Тут стоит понимать достаточно простую истину. Паниковать при появлении симптомов респираторной инфекции сразу же не нужно. Если вы тут же развернете активную деятельность и напроситесь в больницу инфекционного характера, куда принимают пациентов с коронавирусом, вы с высокой долей вероятности его там и подцепите.

По факту же необходимо просто поначалу за собой понаблюдать в течение дня. Также следует прислушаться к себе и проанализировать свое состояние, понять, было такое уже или нет. Если было, то чем лечились? Попробовать эти препараты. И уже в ситуации, если ничего не работает, симптоматика начинает нарастать и ухудшаться, следует начинать бить в набат и обращаться к врачу.

Источник: АиФ