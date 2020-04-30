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Выросли траты на обеды учеников на 720 тыс. рублей при закрытых школах в Бердске. Сэкономить на питании бюджету не получится

20:16 30.04.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Бердские депутаты на сессии 30 апреля внесли поправки в бюджет. Увеличилась доходная часть на 18 млн рублей из-за продажи имущества и земли. Дефицит бюджета-2020 тоже вырос и составляет 60 млн рублей.

Выросли траты на обеды учеников на 720 тыс. рублей при закрытых школах в Бердске. Сэкономить на питании бюджету не получится
На сессии депутаты были в масках

На внеочередной сессии 30 апреля, депутаты внесли поправки в бюджет 2020-2020 годов. По распоряжению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, о ношение масок в общественных местах, депутаты были в масках.

Внесение поправок было вызвано увеличением доходной части бюджета на 18 млн рублей вследствие реализации муниципального имущества и продажи земельных участков. Также увеличены ассигнования некоторым бюджетным учреждениям Бердска.

Как сообщил начальник управления финансов и налоговой политики Бердска Евгений Шмендель, необходимо утвердить доходы бюджета города Бердска на 2020 год в сумме 3 158 969,5 тыс. рублей, увеличение составило 18 751,2 тыс. рублей. Расходы на 2020 год в сумме 3 219 084,3 тыс. рублей, увеличение составило 28 289,7 тыс. рублей. Дефицит бюджета на 2020 год увеличивается и составляет 60 114,8 тыс. рублей.

У депутатов возник вопрос, почему ремонт кровли библиотеки на ул. Ленина будет проводиться на средства бюджета. В здании есть и коммерческие организации.
По словам начфина, кровля охватывает все здание, поэтому запланированная сумма затронет весь объем ремонта.
— Этот вопрос будет рассматриваться. Нецелевого использования средств мы не допустим,- заметил Евгений Владимирович.

Депутата Елена Белова спросила по поводу организации питания школьников. Среди поправок в бюджет – увеличение ассигнований на организацию питания в образовательных учреждениях на 720 тыс. рублей.

— Дети сейчас не учатся. Деньги, которые выделялись на питание сейчас экономятся или как? А мы еще добавили, — поинтересовалась Елена Викторовна.

Евгений Шмендель объяснил, что не предусмотреть расходы нельзя. Ситуация с карантином может измениться, дети могут снова вернуться в школы и садики. Если деньги не будут израсходованы, они пойдут на снижение дефицита бюджета города.

Большинством голосов поправки в бюджет были приняты.

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От редакции

Сколько нужно денег Бердску на расходы?

Аноним, 30 апреля 2020 21:04
А давайте ещё предусмотрим деньги на парад на 9 мая. Ведь ситуация может измениться...

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