Когда выплатят майские пенсии в Бердске и Искитиме

В длинные майские праздники все пенсионеры Новосибирской области получат деньги в сроки даже раньше. Как сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда, доставка пенсий через почту начнется 2 мая. Выдавать пособия и пенсии в будут по графику.
При этом пенсии и пособия будут доставляться почтальонами на дом всем получателям, независимо от того, как они получали деньги раньше – на дому или в отделении почтовой связи.
График выдачи пенсий за май 2020 года
В участках доставки пенсий и пособий Бердска и Искитима:
2 мая за 3 и 4 мая;
5 мая за 5 мая;
6 мая за 6 и 9 мая;
7 мая за 7 и 10 мая;
Через банки пенсии начислять будут также в мае, график появится чуть позже.