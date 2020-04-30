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Когда выплатят майские пенсии в Бердске и Искитиме

18:48 30.04.2020 Фото: pixabay.com
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Пенсии и пособия будут доставляться почтальонами на дом всем получателям, независимо от того, как они получали деньги раньше – на дому или в отделении почтовой связи. График выплат через банки появится позже.

Когда выплатят майские пенсии в Бердске и Искитиме
Пенсионеры занимают себя, как могут

В длинные майские праздники все пенсионеры Новосибирской области получат деньги в сроки даже раньше. Как сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда, доставка пенсий через почту начнется 2 мая. Выдавать пособия и пенсии в будут по графику.

При этом пенсии и пособия будут доставляться почтальонами на дом всем получателям, независимо от того, как они получали деньги раньше – на дому или в отделении почтовой связи.

График выдачи пенсий за май 2020 года

В участках доставки пенсий и пособий Бердска и Искитима:

2 мая за 3 и 4 мая;
5 мая за 5 мая;
6 мая за 6 и 9 мая;
7 мая за 7 и 10 мая;

8 мая за 8 и 11 мая.

Через банки пенсии начислять будут также в мае, график появится чуть позже.

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