Когда выплатят майские пенсии в Бердске и Искитиме

Пенсии и пособия будут доставляться почтальонами на дом всем получателям, независимо от того, как они получали деньги раньше – на дому или в отделении почтовой связи. График выплат через банки появится позже.

Пенсионеры занимают себя, как могут

В длинные майские праздники все пенсионеры Новосибирской области получат деньги в сроки даже раньше. Как сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда, доставка пенсий через почту начнется 2 мая. Выдавать пособия и пенсии в будут по графику.

При этом пенсии и пособия будут доставляться почтальонами на дом всем получателям, независимо от того, как они получали деньги раньше – на дому или в отделении почтовой связи.

График выдачи пенсий за май 2020 года

В участках доставки пенсий и пособий Бердска и Искитима:

2 мая за 3 и 4 мая;

5 мая за 5 мая;

6 мая за 6 и 9 мая;

7 мая за 7 и 10 мая;



8 мая за 8 и 11 мая.

Через банки пенсии начислять будут также в мае, график появится чуть позже.