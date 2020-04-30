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Теплые отношения: 11-летняя девочка забеременела от сводного брата в Воронеже

23:24 30.04.2020 Фото: pxhere.com
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Аборт девочке делать не стали — слишком поздний срок. Оказалось, что она уже на 15-й неделе беременности.

Теплые отношения: 11 летняя девочка забеременела от сводного брата в Воронеже

О беременности девочки стало известно во время планового медицинского обследования

В селе Ячейка Воронежской области забеременела 11-летняя девочка, которая воспитывалась в приёмной семье. По словам школьницы, отцом её будущего ребёнка является несовершеннолетний сводный брат.

О беременности девочки стало известно во время планового медицинского обследования. Аборт девочке делать не стали — слишком поздний срок. Оказалось, что она уже на 15-й неделе беременности. При этом приёмная мать призналась, что замечала «слишком тёплые» отношения между приёмными сыном и дочерью, но особого внимания этому придавать не стала.

Инцидент случился в семье, где восемь приёмных детей. Девочку местная жительница Валентина С. удочерила в 2012 году, а через пять лет усыновила 14-летнего мальчика. В обоих случаях оформлением документов занималась сотрудница органов опеки, которая по совместительству является подругой приёмной матери.

В Подмосковье задержали мужчину, от которого забеременела 11-летняя девочка

Инцидент произошёл в Лыткарине. Четвероклассница оказалась подругой дочери мужчины.

Органы опеки проверяли семью два раза в год. Последняя проверка была в 2019 году. Подруга опекунши, Людмила, тогда нашла нарушения жилищных условий, но заносить их в акт не стала. Теперь в отношении неё возбудили уголовное дело по статьям «Халатность» и «Служебный подлог».

Источник: life.ru

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