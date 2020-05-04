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Выявлены четыре новых зараженных COVID-19 в Искитиме и Искитимском районе. Всего 6 человек инфицированы на 4 мая

22:00 04.05.2020, Алена Романцова Фото: Википедии
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На карантине 30 человек приезжих и 13 проживающих с ними. Всего 43 человека, из них 4 ребенка, рассказал главврач ИЦГБ Алексей Кайгородов.

Выявлены четыре новых зараженных COVID 19 в Искитиме и Искитимском районе. Всего 6 человек инфицированы на 4 мая
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Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Выявлены четыре новых зараженных COVID 19 в Искитиме и Искитимском районе. Всего 6 человек инфицированы на 4 мая

Новый район с заболевшими COVID-19 появился 4 мая на карте Новосибирской области. Всего 681 человек заражен коронавирусом в регионеВылечились от коронавируса еще 29 человек на вечер 4 мая в Новосибирской областиЕщё 984 новостей

Всего шесть человек зараженных коронавирусом в Искитиме и Искитимском районе 4 мая, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» главврач ИЦГБ Алексей Кайгородов.

— Трое из района, трое из города Искитима, — уточнил Алексей Алексеевич 4 мая.

На карантине 30 человек приезжих и 13 проживающих с ними. Всего 43 человека, из них 4 ребенка.

Напомним, по данным оперативного штаба Новосибирской области на 12 часов 3 мая в регионе за сутки диагноз “коронавирусная инфекция” подтвержден у 51 человека. Таким образом, в регионе зарегистрировано 620 случаев заражения коронавирусом, из них 26 – дети. 109 человек выздоровели, 7 скончались.

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От редакции

Важно, что в соседних городах?

Аноним, 04 мая 2020 11:03
НВР:
Большинство жителей мотаются на маршрутках и поездах в Новосибирск с 1995 года и что вы хотите при таком извращённом способе заработать на булку хлеба? Правильно! Вероятность нахвататься всякой заразы возрастает на порядок!
Аноним, 04 мая 2020 13:51
Почему не пишут, где в Искитимском районе есть коронавирус?
Игорь, 04 мая 2020 16:50
Слышал что в Лебедевке вывозили,из за речки и ложках
Аноним, 04 мая 2020 20:04
Потому что ни кто не болеет вот и не пишут

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