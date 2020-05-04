Выявлены четыре новых зараженных COVID-19 в Искитиме и Искитимском районе. Всего 6 человек инфицированы на 4 мая

Всего шесть человек зараженных коронавирусом в Искитиме и Искитимском районе 4 мая, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» главврач ИЦГБ Алексей Кайгородов.
— Трое из района, трое из города Искитима, — уточнил Алексей Алексеевич 4 мая.
На карантине 30 человек приезжих и 13 проживающих с ними. Всего 43 человека, из них 4 ребенка.
Напомним, по данным оперативного штаба Новосибирской области на 12 часов 3 мая в регионе за сутки диагноз “коронавирусная инфекция” подтвержден у 51 человека. Таким образом, в регионе зарегистрировано 620 случаев заражения коронавирусом, из них 26 – дети. 109 человек выздоровели, 7 скончались.
Большинство жителей мотаются на маршрутках и поездах в Новосибирск с 1995 года и что вы хотите при таком извращённом способе заработать на булку хлеба? Правильно! Вероятность нахвататься всякой заразы возрастает на порядок!