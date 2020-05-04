Выявлены четыре новых зараженных COVID-19 в Искитиме и Искитимском районе. Всего 6 человек инфицированы на 4 мая

На карантине 30 человек приезжих и 13 проживающих с ними. Всего 43 человека, из них 4 ребенка, рассказал главврач ИЦГБ Алексей Кайгородов.

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Всего шесть человек зараженных коронавирусом в Искитиме и Искитимском районе 4 мая, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» главврач ИЦГБ Алексей Кайгородов.

— Трое из района, трое из города Искитима, — уточнил Алексей Алексеевич 4 мая.

На карантине 30 человек приезжих и 13 проживающих с ними. Всего 43 человека, из них 4 ребенка.

Напомним, по данным оперативного штаба Новосибирской области на 12 часов 3 мая в регионе за сутки диагноз “коронавирусная инфекция” подтвержден у 51 человека. Таким образом, в регионе зарегистрировано 620 случаев заражения коронавирусом, из них 26 – дети. 109 человек выздоровели, 7 скончались.