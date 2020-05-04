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К электронным пропускам готовит Новосибирск мэр Локоть

21:15 04.05.2020 Фото: novo-sibirsk.ru
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По словам градоначальника, в городе для введения пропускного режима все готово. Только нужно дождаться решения губернатора.

К электронным пропускам готовит Новосибирск мэр Локоть
Мэр Анатолий Локоть подготовил Новосибирск к введению электронных пропусков

Сегодня, 4 мая, мэр Новосибирска Анатолий Локоть в эфире «Вести. Новосибирск» рассказал, что для введения системы электронных пропусков город подготовлен.

«По поручению губернатора подготовительная работа проведена и все готово. И мы, в принципе, можем с 6-го числа, если будет решение штаба, если губернатор примет решение объявить, у нас этот режим будет введен в городе Новосибирске. Но при этом решение пока не принято», — заявил градоначальник.

В Бердске пока не обсуждают введение пропускного режима.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ранее сообщал, что юридическая и технологическая база для введения системы электронных пропусков в регионе уже готовится. В первую очередь их планируют использовать для контроля перемещения автомобилей по территории области. По примеру Москвы.

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От редакции

Введут пропускной режим?

Covid-19, 04 мая 2020 21:24
Вот такие они, коммунисты-глобалисты...
У кого-то еще есть сомнения в том, что народ остался один на один с этим режимом?
Пес DOS, 04 мая 2020 21:27
Раньше как-то ещё ходил голосовал за кандидатов от кпрф, а сейчас понятно, что они все там заодно.
Аноним, 04 мая 2020 21:42
До поры было хорошее мнение о батьке Лукашенко, как о лучшем президенте СНГ, но оказывается он аж с 2019 года продвигает цифровизацию и электронный концлагерь в Беларуси..

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