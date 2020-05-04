К электронным пропускам готовит Новосибирск мэр Локоть

По словам градоначальника, в городе для введения пропускного режима все готово. Только нужно дождаться решения губернатора.

Мэр Анатолий Локоть подготовил Новосибирск к введению электронных пропусков

Сегодня, 4 мая, мэр Новосибирска Анатолий Локоть в эфире «Вести. Новосибирск» рассказал, что для введения системы электронных пропусков город подготовлен.

«По поручению губернатора подготовительная работа проведена и все готово. И мы, в принципе, можем с 6-го числа, если будет решение штаба, если губернатор примет решение объявить, у нас этот режим будет введен в городе Новосибирске. Но при этом решение пока не принято», — заявил градоначальник.

В Бердске пока не обсуждают введение пропускного режима.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ранее сообщал, что юридическая и технологическая база для введения системы электронных пропусков в регионе уже готовится. В первую очередь их планируют использовать для контроля перемещения автомобилей по территории области. По примеру Москвы.