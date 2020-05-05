В чем заключается преимущество мебели «Папа Карло»?

08:23 05.05.2020 Фото: "Папа Карло" корпусная мебель под заказ 0

Мебель из «Папа Карло» — это всегда мебель с душой!

Аккуратная и качественная сборка и установка мебели на месте Преимущества заказа мебели в компании «ПАПА КАРЛО»:

— Создание дизайна мебели по любому эскизу, чертежу либо фотографии; —Готовность разработать уникальные конфигурации под Ваши индивидуальные потребности; — Материал и комплектующие соответствуют всем требуемым стандартам; — Аккуратная и качественная сборка и установка мебели на месте; — Возможно изготовление компонентов мебели по отдельности; — Сжатые сроки выполнения заказа. Мебель из «Папа Карло» — это всегда мебель с душой! Наш адрес: г. Бердск, ул. Линейная, 5/2 Номер телефона: 8-913-737-73-72; 8-923-159-36-98 Источник: Раздел «Папа Карло» корпусная мебель под заказ на сайте Весь Бердск

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