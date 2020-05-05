В чем заключается преимущество мебели «Папа Карло»?

Преимущества заказа мебели в компании «ПАПА КАРЛО»:
— Создание дизайна мебели по любому эскизу, чертежу либо фотографии;
—Готовность разработать уникальные конфигурации под Ваши индивидуальные потребности;
— Материал и комплектующие соответствуют всем требуемым стандартам;
— Аккуратная и качественная сборка и установка мебели на месте;
— Возможно изготовление компонентов мебели по отдельности;
— Сжатые сроки выполнения заказа.
Мебель из «Папа Карло» — это всегда мебель с душой!
Наш адрес: г. Бердск, ул. Линейная, 5/2
Номер телефона: 8-913-737-73-72; 8-923-159-36-98
Источник: Раздел «Папа Карло» корпусная мебель под заказ на сайте Весь Бердск