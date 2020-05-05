05.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Дом

В чем заключается преимущество мебели «Папа Карло»?

08:23 05.05.2020 Фото: "Папа Карло" корпусная мебель под заказ
0

Мебель из «Папа Карло» — это всегда мебель с душой!

В чем заключается преимущество мебели Папа Карло?
Аккуратная и качественная сборка и установка мебели на месте

Преимущества заказа мебели в компании «ПАПА КАРЛО»:
— Создание дизайна мебели по любому эскизу, чертежу либо фотографии;

—Готовность разработать уникальные конфигурации под Ваши индивидуальные потребности;

— Материал и комплектующие соответствуют всем требуемым стандартам;

— Аккуратная и качественная сборка и установка мебели на месте;

— Возможно изготовление компонентов мебели по отдельности;

— Сжатые сроки выполнения заказа.

Мебель из «Папа Карло» — это всегда мебель с душой!

Наш адрес: г. Бердск, ул. Линейная, 5/2

Номер телефона: 8-913-737-73-72; 8-923-159-36-98

Источник: Раздел «Папа Карло» корпусная мебель под заказ на сайте Весь Бердск

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А что вам нужно обновить в квартире?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Дентал-сервис: Наши пациенты надежно защищены от опасных вирусов, в том числе COVID-19
09:23 05-05-2020
Дентал-сервис: Наши пациенты надежно защищены от опасных вирусов, в том числе COVID-19
Путин не указ: 32% работодателей отправили в отпуск без зарплаты из-за COVID-19 россиян
09:15 05-05-2020
Путин не указ: 32% работодателей отправили в отпуск без зарплаты из-за COVID-19 россиян
Первый раз ребенок едет в лагерь Чудолесье: Как подготовиться?
09:03 05-05-2020
Первый раз ребенок едет в лагерь Чудолесье: Как подготовиться?
Объявили в розыск мать с тремя дочерьми сбежавшими из-под карантина COVID-19 на Кубани
09:00 05-05-2020
Объявили в розыск мать с тремя дочерьми сбежавшими из-под карантина COVID-19 на Кубани
БердскСпешим поделиться с Вами хорошей новостью от магазина «Добрянка»!
09:00 05-05-2020
Спешим поделиться с Вами хорошей новостью от магазина «Добрянка»!
БердскПогода в Бердске: Дождь и +7 прогнозируют синоптики 5 мая
08:53 05-05-2020
Погода в Бердске: Дождь и +7 прогнозируют синоптики 5 мая
Какие страны первыми откроются для туристов после COVID-19, рассказал политолог Дмитрий Абзалов
08:45 05-05-2020
Какие страны первыми откроются для туристов после COVID-19, рассказал политолог Дмитрий Абзалов
Сожгли вышку телефонной связи из-за страха 5G жители Северной Осетии
08:30 05-05-2020
Сожгли вышку телефонной связи из-за страха 5G жители Северной Осетии
В чем заключается преимущество мебели "Папа Карло"?
08:23 05-05-2020
В чем заключается преимущество мебели
Удачные дни для посадки моркови по лунному календарю в мае и июне 2020 года
22:30 04-05-2020
Удачные дни для посадки моркови по лунному календарю в мае и июне 2020 года