100 вахтовиков поселятся на два дня перед поездкой в Благовещенск в курорт-отеле «Сосновка» под Бердском

Все командировочные абсолютно здоровы, заверила коммерческий директор гостиницы. Приезжие стекаются из ближайших регионов, но не из Московской и Ленинградской областей.

Курорт-отель «Сосновка» находится в Речкуновской зоне отдыха на берегу Бердского залива

Сегодня, 5 мая, редакция «Курьер. Среда. Бердск» получила тревожное сообщение от жителей Нового поселка. Оно связано с коронавирусом:

— Мы узнали, что сегодня вечером, в нашу любимую «Сосновку» в Новом посёлке, привезут порядка ста человек находящихся на карантине, на изоляции по коронавирусу. Привезут на три дня, а потом отправят куда-то дальше. Это что за перевалочный пункт? «Сосновка» для этого не предназначена! Там везде ковровые покрытия, не моющиеся обои, мягкая мебель, портьеры… Люди приедут, начихают, накашляют и уедут, а если у них выявят коронавирус? Что потом делать с «Сосновкой»? Кто её будет обеззараживать? Что вообще происходит? О чем думает и куда смотрит власть? Решили заразить Новый, потом Бердск, Академ, что дальше? — беспокоится житель Нового поселка Михаил.

Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» коммерческий директор ЗАО «Сосновка» Яна Боровская, поводов для беспокойства нет. Все заезжающие в курорт-отель здоровы. Но, действительно, в ближайшие два дня в гостиницу из ближайших регионов стекутся 100 вахтовиков.

— Мы не работаем как обсерватор. Достаточно много контролирующих органов в России, которые следят за санитарно-эпидемиологической ситуацией в стране. Никто зараженных не может в принципе поселить не в обсерватор. Такие списки есть у правительства России. Больных людей размещают только в больницах или в обсерваторах. А мы работаем как гостиница и оказываем гостиничные услуги. К нам приезжают командировочные, которые через два дня поедут в Благовещенск. Это пункт перегрузки из самолета в самолет. Они здоровы, именно поэтому едут на работу. Но мы соблюдаем осторожность, — заверила коммерческий директор ЗАО «Сосновука» в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 5 мая.

По словам Яны Боровской, курорт-отелю предлагали стать обсерватором для больных коронавирусом, но пока что «Сосновка» не дала согласие на это предложение.

— Мы бы никогда не хотели стать обсерватором. Хотелось бы и дальше продолжать оказывать гостиничные услуги. Нужно понимать, что эти люди оттестированы, они едут в командировку вахтовым методом по контракту. Компания набирала сотрудников только из благополучных регионов. Там нет Московской и Ленинградской области. Люди подходят с большой ответственностью к этому. Экономика все равно должна двигаться. Строительные объекты не закрывались из-за коронавируса, — отметила Яна Боровская.

По данным «Курьер. Среда. Бердск», сегодня в «Сосновку» заедут вахтовики из Красноярска, Омска и Казани. Стоит отметить, что курорт-отель открылся в начале мая. Он, как и другой бизнес Новосибирской области, соблюдал режим самоизоляции.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в санатории «Рассвет» и оздоровительном лагере «Юбилейный» Бердска 27 апреля поселили омских вахтовиков. 270 нефтяников проживут в полной изоляции 14 дней. На бердской территории организовали так называемую буферную зону, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 1 мая директор «Рассвета» Руслан Полищук.

В санатории и лагере не обсерватор по подобию того, что открывали в детском лагере «Тимуровец» под Бердском. Туда свозили прилетевших из-за рубежа прямо из аэропорта людей, имеющих реальную угрозу быть зараженными коронавирусом.

У «Рассвета» и «Юбилейного» совсем иное предназначение. Как и у «Сосновки».

По его словам, «Рассвет» заключил договор с компанией «Томскнефть». Такая практика внедрена по всей России. Организации находят места буферных зон для своих сотрудников. Это, полагает Полищук, выгодно всем сторонам и государству, позволяет не остановить экономику:

— Если остановится нефтяное месторождение — будут колоссальные убытки. И наши сотрудники на сегодня обеспечены работой. Естественно, мы продолжаем платить зарплату, налоги. Это большие плюсы для всех.

А заразиться, считает он, можно где угодно — самоизоляция в городе «никакая», как показывает практика, в Бердске заражаются те, кто никуда не выезжал и ни с кем «подозрительным» не контактировал. Так что строгий режим самоизоляции в санатории и лагере, находящихся в бердском лесу, как раз могут спасти вахтовиков от угрозы заражения.

Перспектива повторения подобного заезда зависит от того, как будет развиваться ситуация с распространением коронавируса в России и ее отдельных регионах. Если не улучшится, то компании продолжат использовать буферные зоны для своих сотрудников. Если пандемия пойдет на спад, буфер отменят.