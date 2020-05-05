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Список всех церковных праздников на май 2020

12:56 05.05.2020 Фото: pxhere.com
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Важный православный праздник в пятом месяце наступает 28 числа. Речь идет о торжественной дате, фигурирующей в информационном пространстве под названием Вознесение Господне.

Список всех церковных праздников на май 2020
В Новом Завете отмечено, что Иисус (после того, как чудесно воскрес) на 40 день поднялся в небо
Сюжет: Православные обряды
Список всех церковных праздников на май 2020

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Для православных верующих формируется специальный календарь, который информирует о праздниках, днях памяти святых, постах, а также днях поминовения усопших, наблюдаемых в мае 2020 года. Для удобства его делят по месяцам.

Уже известно, какие великие праздники наблюдаются в пятом месяце текущего года. Дополнительно в материале представлены даты, в которые наблюдаются дни особого поминовения усопших и постов.

Какой список праздников для мая подготовлен?

Май нельзя назвать месяцем, в котором фиксируется много церковных праздников, относящихся к великим. Читатели могут познакомиться с датами, на которые стоит обратить внимание, ниже. Все сведения представлены в виде списка:

Список всех церковных праздников на май 2020 Список всех церковных праздников на май 2020 Список всех церковных праздников на май 2020 Список всех церковных праздников на май 2020 Список всех церковных праздников на май 2020 Список всех церковных праздников на май 2020 Список всех церковных праздников на май 2020

Какой важный церковный праздник наступает в мае 2020 года в России?

Важный православный праздник в пятом месяце наступает 28 числа. Речь идет о торжественной дате, фигурирующей в информационном пространстве под названием Вознесение Господне. Праздник относится к великим, двунадесятым. Это – 40-й день после Пасхи, в 2020 году выпадает на четверг.

Торжественная дата связана со следующим событием – Вознесением Сына Божьего на небеса. Также в этот день в народе провожают весну.

В Новом Завете отмечено, что Иисус (после того, как чудесно воскрес) на 40 день поднялся в небо. После этого перед учениками Иисуса появились ангелы. Они рассказали, что Сын Божий вернется так же, как и вознесся. В этот день запрещено заниматься какими-либо делами по дому, а всё свободное время следует посвятить молитвам и общению с членами семьи. Праздник не имеет фиксированной даты. Например, в 2021 году он будет отмечаться 10 июня.

Что известно про дни особого поминовения усопших и постах в мае, православный календарь на месяц

Помимо великого двунадесятого праздника, в мае 2020 года есть еще одна дата, на которую следует обратить внимание. Речь идёт про 9 мая. Это – день особого поминовения усопших (в этом случае речь идет о воинах). 9 мая Россия отмечает День Победы в ВОВ.

Как отмечают специалисты, в мае отмечают 96 церковных праздников, относящихся к православным. Ниже можно познакомиться с удобным календарем пятого месяца 2020-го:

В мае этого года православные с многодневными постами не сталкиваются. Есть однодневные посты, предусматривающие определенные ограничения в пище. Его следует держать 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 и 29 числа.

Источник: Пронедра

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