Список всех церковных праздников на май 2020

Важный православный праздник в пятом месяце наступает 28 числа. Речь идет о торжественной дате, фигурирующей в информационном пространстве под названием Вознесение Господне.

В Новом Завете отмечено, что Иисус (после того, как чудесно воскрес) на 40 день поднялся в небо

Для православных верующих формируется специальный календарь, который информирует о праздниках, днях памяти святых, постах, а также днях поминовения усопших, наблюдаемых в мае 2020 года. Для удобства его делят по месяцам.

Уже известно, какие великие праздники наблюдаются в пятом месяце текущего года. Дополнительно в материале представлены даты, в которые наблюдаются дни особого поминовения усопших и постов.

Какой список праздников для мая подготовлен?

Май нельзя назвать месяцем, в котором фиксируется много церковных праздников, относящихся к великим. Читатели могут познакомиться с датами, на которые стоит обратить внимание, ниже. Все сведения представлены в виде списка:

Какой важный церковный праздник наступает в мае 2020 года в России?

Важный православный праздник в пятом месяце наступает 28 числа. Речь идет о торжественной дате, фигурирующей в информационном пространстве под названием Вознесение Господне. Праздник относится к великим, двунадесятым. Это – 40-й день после Пасхи, в 2020 году выпадает на четверг.

Торжественная дата связана со следующим событием – Вознесением Сына Божьего на небеса. Также в этот день в народе провожают весну.

В Новом Завете отмечено, что Иисус (после того, как чудесно воскрес) на 40 день поднялся в небо. После этого перед учениками Иисуса появились ангелы. Они рассказали, что Сын Божий вернется так же, как и вознесся. В этот день запрещено заниматься какими-либо делами по дому, а всё свободное время следует посвятить молитвам и общению с членами семьи. Праздник не имеет фиксированной даты. Например, в 2021 году он будет отмечаться 10 июня.

Что известно про дни особого поминовения усопших и постах в мае, православный календарь на месяц

Помимо великого двунадесятого праздника, в мае 2020 года есть еще одна дата, на которую следует обратить внимание. Речь идёт про 9 мая. Это – день особого поминовения усопших (в этом случае речь идет о воинах). 9 мая Россия отмечает День Победы в ВОВ.

Как отмечают специалисты, в мае отмечают 96 церковных праздников, относящихся к православным. Ниже можно познакомиться с удобным календарем пятого месяца 2020-го:

В мае этого года православные с многодневными постами не сталкиваются. Есть однодневные посты, предусматривающие определенные ограничения в пище. Его следует держать 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 и 29 числа.

Источник: Пронедра