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Шлем, маска и противочумный костюм: какие средства защиты должны быть у работников скорой помощи в Бердске? Рассказывает Роспотребнадзор

17:30 08.05.2020, Алена Романцова Фото: pexels.com
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Возбудитель COVID-19 отнесен ко II группе патогенности, в связи с чем персонал, работающий в контакте с больными COVID-19 либо при работе с биологическим материалом от таких пациентов должен быть обеспечен рабочей одеждой, а также защитной одеждой и средствами индивидуальной защиты.

Шлем, маска и противочумный костюм: какие средства защиты должны быть у работников скорой помощи в Бердске? Рассказывает Роспотребнадзор
Работники «скорой» должны быть хорошо защищены от коронавируса
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Шлем, маска и противочумный костюм: какие средства защиты должны быть у работников скорой помощи в Бердске? Рассказывает Роспотребнадзор

Шлем, маска и противочумный костюм: какие средства защиты должны быть у работников скорой помощи в Бердске? Рассказывает Роспотребнадзор10 699 заболевших коронавирусом в России выявили за сутки на 8 мая в России. Сводка по регионамЕщё 1041 новостей

Какие средства защиты должны быть у сотрудников скорой помощи и врачей больниц в коронавирус? Напомним, в Искитиме фельдшеры пожаловались нехватку средств защиты, прокуратура проводит проверку. Также напомним, медбрат “скорой” Новосибирска сомневается в точности официальной статистики по коронавирусу. Он отмечает, что им дали две маски и сказали стирать.

Медицинские работники, выполняя свою работу, каждый день подвергаются риску заражения, в том числе и коронавирусной инфекцией. На сайте Роспортребнадзора опубликована информация, какая должна быть защита у медиков. Такая она должна быть у сотрудников скорой помощи не только Искитима, но и Бердска.

В первую очередь медикам нужно использовать средства индивидуальной защиты: халат, шапочка, перчатки и маску. Главное помнить, что маску надо менять каждые 2-3 часа, а перчатки — после каждого пациента. Степени защиты должны быть разные – среди них противочумный костюм, халат и шлем.

Рекомендации по использованию и обработке защитной одежды и средств индивидуальной защиты при работе в контакте с больными COVID-19 (подозрительными на заболевание) либо при работе с биологическим материалом от таких пациентов:

В настоящее время возбудитель COVID-19 отнесен ко II группе патогенности, в связи с чем персонал, работающий в контакте с больными COVID-19 (подозрительными на заболевание) либо при работе с биологическим материалом от таких пациентов должен быть обеспечен рабочей одеждой (не менее 3-х комплектов), а также защитной одеждой и средствами индивидуальной защиты (СИЗ) одноразового или многоразового применения: противочумный костюм I типа (аналог), включающий комбинезон с капюшоном или противочумный халат (по типу хирургического) с шлемом (обеспечивает защиту головы и шеи); полнолицевую маску с противоаэрозольным (или комбинированным) фильтром со степенью защиты по аэрозолю РЗ (либо полумаску с противоаэрозольным (или комбинированным) фильтром со степенью защиты по аэрозолю РЗ или респиратор класса FFP3 в сочетании с защитными очками, допускается также использование респиратора класса защиты FFP2 в сочетании с лицевым щитком); 2 пары медицинских перчаток (верхняя с удлиненной манжетой), высокие бахилы, при необходимости — фартук, нарукавники.

Подробнее ниже по ссылке.

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