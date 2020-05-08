Фото: это не услуга по вывозу мусора, это налог. А на него создали кому-то кормное место

Если бы мне честно сказали, что ввели новый налог, я был бы не доволен, но не был бы при этом оскорблён. А при этой реформе я вижу, что за мой счёт дали кому- то кормное место. И врут мне, что именно так и надо проводить реформы и что только так, а не иначе нужно поступать.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Евгений Леопольдович Балыбин:

Сегодня я решил, что скоро мой личный мусорный контейнер на моей собственноручно мной оборудованной и лично мной согласованной в мэрии площадке под этот контейнер, будет полон. Прикинул, что недели через три-четыре нужно будет его опорожнять. Но в течение обыденной жизни вмешались реформы. Суть этой реформы такова, что независимо от того, вывозишь мусор, или не вывозишь, ты должен. Должен оператору платить деньги. По своей сути это налог. Закон, в том виде, в котором он принят, противоречит существующему законодательству. Нас заставляют платить за не оказанную услугу по вывозу мусора. Вопрос с мусором я всегда решал очень просто. Купил контейнер мусорный, получил в мэрии разрешение на оборудование мусорной площадки, забетонировал, установил контейнер, и по мере наполнения контейнера заказывал в специализированной организации машину, которая вывозила на полигон мой мусор. Примерно 2-3 раза в год происходил вывоз. Контейнер 0,7 куба. Меня это устраивало, я платил действительно за оказанную услугу по вывозу мусора. Причём попутно складывал в свой личный контейнер и мусор, принадлежащий муниципальному образованию г.Бердск, а именно – тот мусор, что регулярно собираю вокруг своего частного дома по причине отсутствия уборки мэрией. Разовый вывоз стоил 200 руб. Итого не более 600 руб. в год, включая мусор, собранный мной в результате безвозмездно оказанной мной муниципалитету услуги по уборке его территории. Сейчас я должен платить по количеству \»прописанных\» родственников около 1 т.р. в месяц. Независимо от вывоза. Никто не спорит, что мусорная реформа нужна. Страна завалена мусором. Но сделали не реформы, а поборы. При этом мусороперерабатывающие заводы, новые, существующие, закрываются. Например, завод в Верх- Туле. Если бы мне честно сказали, что ввели новый налог, я был бы не доволен, но не был бы при этом оскорблён. А при этой реформе я вижу, что за мой счёт дали кому- то кормное место. И врут мне, что именно так и надо проводить реформы и что только так, а не иначе нужно поступать. И можно брать деньги за не оказанную услугу. Благо ли мусорная реформа? Мусорная реформа – благо. Эта же реформа – не является реформой, поэтому не является благом. Стало меньше в городе мусора? Может, у кого и другое мнение, а моё – мусора стало больше. Почему!? Как-то устоялось мнение, и оно подтверждено практикой, что все реформы не приносят облегчения и порядка туда, куда ручки реформаторов дотянулись. Наоборот, начинается беспредел на фоне передела. Думается, что народ не будет уважать власть, которая не уважает народ. С этой реформой нужно что-то делать. Е.Л.Балыбин