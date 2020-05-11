Кто получит зарплату в 12 130 рублей даром от Путина: правила получения утвердило правительство

Помочь таким предприятиям поручил Президент России Владимир Путин Особо пострадавшим предприятиям будет обеспечена дополнительная помощь. Пострадавшие от последствий коронавируса системообразующие организации смогут получить поддержку со стороны государства. Перечень мер и правила их предоставления утверждены постановлением Правительства. Системно значимой уже признана 1151 компания. Каждая из них может претендовать на кредит по льготной ставке. Особо пострадавшим предприятиям будет обеспечена дополнительная помощь, в том числе субсидии на возмещение затрат, отсрочка уплаты налогов и авансовых платежей по ним, а также госгарантии, необходимые для реструктуризации существующих или выдачи новых кредитов и облигационных займов. Для получения помощи организации должны пройти стресс-тестирование. Заявки тех из них, кто по результатам теста оказался в зоне риска, должны быть верифицированы и рассмотрены на заседаниях Межведомственной комиссии и Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 мая 2020 г. № 651 МОСКВА

О мерах поддержки системообразующих организаций Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемые Правила отбора организаций, включенных в отраслевые перечни системообразующих организаций российской экономики, претендующих на предоставление в 2020 году мер государственной поддержки.



2. Министерству экономического развития Российской Федерациидо 15 мая 2020 г. утвердить:порядок проведения оценки финансовой устойчивости (стресс-теста) системообразующих организаций российской экономики, претендующих на предоставление в 2020 году мер государственной поддержки (далее — системообразующие организации); порядок рассмотрения заявлений системообразующих организаций о предоставлении мер государственной поддержки; порядок проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности системообразующей организации (включая анализ финансовохозяйственной деятельности группы лиц, в которую входит системообразующая организация, при наличии такой группы лиц), необходимого для определения объемов и сроков предоставления мергосударственной поддержки в соответствии с Правилами, утвержденныминастоящим постановлением; порядок ведения реестра системообразующих организаций,в отношении которых принято решение о согласовании предоставления мер государственной поддержки, и мониторинга соблюдения условий их предоставления.

П Р А В И Л А отбора организаций, включенных в отраслевые перечни

системообразующих организаций российской экономики, претендующих на предоставление в 2020 году мер государственной поддержки

I. Общие положения

1. Настоящие Правила устанавливают порядок отбора организаций,



включенных в отраслевые перечни системообразующих организацийроссийской экономики, одобряемые решением Правительственной комиссиипо повышению устойчивости развития российской экономики,претендующих на предоставление в 2020 году мер государственнойподдержки в целях поддержания их финансовой устойчивости ибесперебойного функционирования в условиях ухудшения ситуации в связи сраспространением новой коронавирусной инфекции (далее соответственно —поддержка, меры поддержки, системообразующие организации, отбор).2. Меры поддержки предоставляются системообразующиморганизациям, соответствующим требованиям настоящих Правил, в форме:а) субсидий, предоставляемых в соответствии с частью 1 статьи 78Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях финансовогообеспечения (возмещения) затрат (части затрат) в связи с производством(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в порядке,установленном правилами предоставления субсидий системообразующиморганизациям в 2020 году на обеспечение (возмещение) таких затрат(части затрат), утверждаемыми Правительством Российской Федерации;б) отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей поналогам в соответствии с Правилами предоставления отсрочки (рассрочки)по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от

2 апреля 2020 г. № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития

экономики»;

в) государственных гарантий Российской Федерации по кредитам

или облигационным займам, привлекаемым системообразующими



организациями на цели, устанавливаемые Правительством РоссийскойФедерации в рамках мер, направленных на решение неотложных задач пообеспечению устойчивости экономического развития, в порядке и наусловиях, которые предусмотрены постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 10 мая 2017 г. № 549 «О государственныхгарантиях Российской Федерации по кредитам или облигационнымзаймам, привлекаемым юридическими лицами на цели, установленныеПравительством Российской Федерации в рамках мер, направленных нарешение неотложных задач по обеспечению устойчивости экономическогоразвития».3. Системообразующие организации могут претендовать наполучение одной или нескольких мер поддержки, предусмотренныхпунктом 2 настоящих Правил, при условии их соответствия совокупностиследующих критериев:а) системообразующая организация не является иностраннымюридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном(складочном) капитале которого доля прямого и (или) косвенного участияиностранных юридических лиц в совокупности превышает 50 процентов.Такой критерий может не учитываться в случае принятиясоответствующего решения Правительственной комиссией по повышениюустойчивости развития российской экономики;б) проведен анализ финансово-хозяйственной деятельностисистемообразующей организации и выполнена оценка ее финансовойустойчивости (стресс-тест) в соответствии с порядком, установленнымМинистерством экономического развития Российской Федерации;в) системообразующая организация на дату подачи заявленияо предоставлении мер поддержки (далее — заявление) имеет недоимкупо налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежамв бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключениемсумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционныйналоговый кредит в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствиис законодательством Российской Федерации, по которым имеется

вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности

заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны



безнадежными к взысканию в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации о налогах и сборах) в совокупностине превышающую 10000 рублей, а также не имеет просроченнойзадолженности по возврату в федеральный бюджет субсидий (бюджетныхинвестиций), предоставленных в том числе в соответствии с иныминормативными правовыми актами.4. Для получения мер поддержки системообразующая организациянаправляет заявление в федеральный орган исполнительной власти,к вопросам деятельности которого отнесены функции по выработкегосударственной политики в отрасли экономики, в которой такаяорганизация является системообразующей (далее — отраслевой орган),и Министерство экономического развития Российской Федерации.В заявлении содержатся:а) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименованиесистемообразующей организации, ее идентификационный номерналогоплательщика и основной государственный регистрационный номер,место нахождения и адрес, а также дата направления заявления и указаниефедеральных органов исполнительной власти (включая отраслевой органи Министерство экономического развития Российской Федерации),в которые оно направлено;б) причина обращения для предоставления мер поддержки(в свободной форме), а также обоснование такого обращения,предусмотренное подпунктом «б» пункта 3 настоящих Правил;в) форма (формы) запрашиваемой поддержки в соответствиис пунктом 2 настоящих Правил;г) объем запрашиваемой поддержки и сроки ее предоставления,необходимые как минимум для выхода системообразующей организациииз высокой группы риска, определенные по результатам анализафинансово-хозяйственной деятельности системообразующей организации(включая анализ финансово-хозяйственной деятельности группы лиц,в которую по основаниям, установленным антимонопольнымзаконодательством, входит системообразующая организация, при ееналичии), который проводится в порядке, установленном Министерствомэкономического развития Российской Федерации;

д) сведения:

об обязательствах системообразующей организации по выполнению

прилагаемой к заявлению программы мероприятий по снижению

(оптимизации) расходов системообразующей организации в случае

предоставления мер поддержки;



обо всех лицах, которые являются бенефициарными владельцамисистемообразующей организации в соответствии с частью 8 статьи 6Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию)доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;о согласии системообразующей организации на представлениеинформации, содержащейся в заявлении и прилагаемых к немуматериалах, членам штаба Межведомственной комиссии, образованногопри Межведомственной комиссии по мониторингу финансовоэкономического состояния организаций, входящих в переченьсистемообразующих организаций, созданной при Министерствеэкономического развития Российской Федерации (далее —Межведомственная комиссия, штаб Межведомственной комиссии),и в Правительственную комиссию по повышению устойчивости развитияроссийской экономики для рассмотрения заявления в соответствиис пунктами 10 — 14 настоящих Правил, а также на передачу такойинформации для проведения предварительной оценки ее достоверностии обоснованности в порядке, установленном абзацем вторым пункта 9настоящих Правил, без права ее распространения;о согласии системообразующей организации на представлениеинформации о ее деятельности, в том числе относящейся к коммерческойтайне, в отраслевой орган, Министерство экономического развитияРоссийской Федерации и Министерство финансов Российской Федерациидля целей проведения мониторинга, предусмотренного пунктом 15настоящих Правил;е) данные о способе оперативной связи и контактах лица,представляющего интересы системообразующей организации,осуществляющего сопровождение заявления, включая его номер телефонаи (или) адрес электронной почты;ж) опись прилагаемых к заявлению документов, включая указаниесостава документов, числа экземпляров документа и страниц каждогоэкземпляра;з) фамилия, имя, отчество (при наличии) и подпись руководителясистемообразующей организации либо иного лица, представляющего

интересы системообразующей организации на основании доверенности

либо иных документов системообразующей организации.



5. К заявлению прилагаются:а) расчеты и обоснования объемов и сроков предоставления мерподдержки, указанных в заявлении в соответствии с подпунктом «г»пункта 4 настоящих Правил;б) программа мероприятий по снижению (оптимизации) расходовсистемообразующей организации, которая включает в себя в том числе:обязательства по отказу от принятия в 2020 году и (или)по результатам показателей результатов деятельности 2020 года (включаяфинансовые результаты или иные показатели, предусмотренныелокальными актами системообразующей организации) решений,связанных с увеличением фонда оплаты труда и (или) поощрительныхвыплат руководителю системообразующей организации, его заместителям,главному бухгалтеру, членам коллегиальных исполнительных органовсистемообразующих организаций — государственных корпораций,государственных компаний и хозяйственных обществ, более 50 процентовакций (долей) в уставном капитале которых находитсяв государственной собственности или муниципальной собственности,заключающим трудовые договоры, а также иным работникам,осуществляющим управленческие функции и находящимсяв непосредственном подчинении указанных лиц;мероприятия по оптимизации расходов на обслуживание основныхсредств системообразующей организации;мероприятия по снижению кредитной нагрузки насистемообразующую организацию, которая определяется в соответствиис порядком анализа деятельности;мероприятия по оптимизации иных расходов системообразующейорганизации, в том числе не относящихся к капитальным вложениям;иные мероприятия, направленные на снижение уровня расходовсистемообразующей организации при сохранении устойчивости еефункционирования;в) результаты оценки финансовой устойчивости (стресс-теста)системообразующей организации и сведения о согласии с нимисистемообразующей организации — при их наличии;г) документы, подтверждающие соответствие системообразующейорганизации требованиям, установленным подпунктом «а» пункта 3

настоящих Правил, а также наличие системообразующей организации

в перечне системообразующих организаций;

д) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего

заявление, либо их копии.

III. Рассмотрение заявления отраслевым органом



6. Заявление рассматривается отраслевым органом на предметего подачи в надлежащий отраслевой орган и соответствиясистемообразующей организации и заявления требованиям,установленным настоящими Правилами. По результатам рассмотрениязаявления отраслевой орган принимает одно из следующих решений:направление заявления в соответствующий отраслевой органс уведомлением об этом системообразующей организации — в случае, еслизаявление поступило не в соответствующий отраслевой орган,определенный в соответствии с решением Правительственной комиссиипо повышению устойчивости развития российской экономики;возврат заявления — в случае, если системообразующая организацияне входит в перечень системообразующих организаций либо еслисистемообразующая организация не соответствует совокупностикритериев, предусмотренных пунктом 3 настоящих Правил, и (или) еслиподанное заявление, а также прилагаемые к нему материалы, несоответствуют требованиям, установленным пунктами 4 и 5 настоящихПравил;инициирование рассмотрения заявления — в случае, если заявлениеподано в надлежащий отраслевой орган и основания для его возврата,указанные в абзаце третьем настоящего пункта, отсутствуют.Решение, предусмотренное настоящим пунктом, принимаетсяотраслевым органом в течение одного рабочего дня, считая со дня,следующего за днем его получения.Сведения о результатах рассмотрения заявления в день принятиясоответствующего решения направляются системообразующейорганизации, а также в Министерство экономического развитияРоссийской Федерации.Если системообразующая организация не получила по истеченииуказанного срока информацию от отраслевого органа о принятом решении,она вправе проинформировать об этом Министерство экономическогоразвития Российской Федерации. Министерство экономического развития

Российской Федерации в день обращения системообразующей

организации или в течение одного рабочего дня, следующего за ним,

доводит указанную информацию до руководителя отраслевого органа.

7. В случае принятия решения о возврате заявления отраслевой орган



указывает исчерпывающие основания для такого возврата с указаниемв том числе на соответствующие положения пунктов 3 — 5 настоящихПравил.В случае возврата заявления системообразующая организация вправеподать его повторно, устранив основания для его возврата, указанныеотраслевым органом.В случае если системообразующая организация не согласнас основаниями возврата заявления, она вправе подать заявление повторнобез устранения таких оснований, приложив сведения о несогласиис выводами отраслевого органа и обоснования такого несогласия.Заявление подается системообразующей организацией ирассматривается отраслевым органом повторно в порядке, установленномпунктами 4 — 6 настоящих Правил. При этом системообразующаяорганизация при необходимости вправе повторно доработать и податьзаявление в случаях и в порядке, которые установлены абзацами первыми вторым настоящего пункта.Если заявление подано повторно в связи с несогласиемсистемообразующей организации с выводами отраслевого органао наличии оснований для его возврата, повторное решение отраслевогооргана о возврате заявления должно быть согласовано с Министерствомэкономического развития Российской Федерации в течение одногорабочего дня, считая со дня, в котором принято такое решение. Срокиинформирования системообразующей организации о принятом решениив указанном случае продлеваются для отраслевого органа на срокполучения согласования от Министерства экономического развитияРоссийской Федерации. При этом в случае повторного возврата заявленияпо решению отраслевого органа, согласованного с Министерствомэкономического развития Российской Федерации, его повторная подачасистемообразующей организацией без устранения оснований для такоговозврата не допускается.8. В случае принятия решения об инициировании рассмотрениязаявления отраслевой орган в течение одного рабочего дня, считая со дня,

следующего за днем его принятия, направляет в уполномоченную

организацию, предусмотренную абзацем вторым пункта 9 настоящих



Правил, Министерство экономического развития Российской Федерации иМинистерство финансов Российской Федерации заявлениесистемообразующей организации и материалы, необходимые для егорассмотрения. Требования к указанным материалам, направляемымотраслевым органом, устанавливаются порядком рассмотрения заявлений,утвержденным Министерством экономического развития РоссийскойФедерации.9. Заявление и материалы, направленные отраслевым органом,рассматриваются штабом Межведомственной комиссии.Заявление и материалы, направленные отраслевым органом, дляобеспечения их рассмотрения штабом Межведомственной комиссииподлежат предварительной оценке достоверности и обоснованности.Указанная оценка осуществляется государственной корпорацией развития«ВЭБ.РФ», члены которой входят в состав штаба Межведомственнойкомиссии, или иной организацией, определенной решениемПравительственной комиссии по повышению устойчивости развитияроссийской экономики (далее — уполномоченная организация), набезвозмездной основе. По результатам проведения указанной оценкиуполномоченная организация направляет в штаб Межведомственнойкомиссии заключение, содержащее в обязательном порядке выводыо достоверности и обоснованности информации, содержащейсяв заявлении и прилагаемых к нему материалах, а также предложенияуполномоченной организации в отношении размера, формы и сроковпредоставления мер поддержки (далее — заключение уполномоченнойорганизации). Заключение уполномоченной организации подлежитнаправлению в штаб Межведомственной комиссии не позднее5 календарных дней со дня получения уполномоченной организациейзаявления и материалов в соответствии с пунктом 8 настоящих Правил.Заявление и материалы, направленные отраслевым органом, а такжезаключение уполномоченной организации рассматриваются штабомМежведомственной комиссии путем проведения очного заседания(либо путем проведения заседания в режиме видеоконференции).Заседание штаба Межведомственной комиссии должно бытьорганизовано Министерством экономического развития Российской

Федерации в течение 2 рабочих дней, считая со дня, следующего за днем



получения заключения уполномоченной организации.Представители системообразующей организации, направившейзаявление, в обязательном порядке приглашаются для участия в заседанииштаба Межведомственной комиссии путем направления приглашенияв установленном порядке.Состав штаба Межведомственной комиссии утверждается решениемПравительственной комиссии по повышению устойчивости развитияроссийской экономики. Состав штаба Межведомственной комиссииформируется из числа представителей заинтересованных федеральныхорганов исполнительной власти и иных лиц, определенных решениемПравительственной комиссии по повышению устойчивости развитияроссийской экономики.Порядок взаимодействия Министерства экономического развитияРоссийской Федерации с уполномоченной организацией, проведенияуполномоченной организацией предварительной оценки обоснованностии достоверности информации и материалов, содержащихся в заявлении,а также направленных отраслевым органом, и представления заключенияпо ее результатам устанавливается соглашением между Министерствомэкономического развития Российской Федерации и уполномоченнойорганизацией.10. По итогам рассмотрения заявления штаб Межведомственнойкомиссии принимает одно из следующих решений:подготовка предложений об одобрении заявления с учетомзаключения уполномоченной организации;подготовка предложений об отклонении заявления;решение о необходимости предоставления системообразующейорганизацией дополнительных материалов.Решение принимается путем проведения очного голосования.Члены штаба Межведомственной комиссии при голосованиивыражают позицию об одобрении проекта решения указанного штаба,предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, вынесенного нарассмотрение штаба Межведомственной комиссии в соответствиис регламентом ее работы, либо о его отклонении.Принятым считается решение штаба Межведомственной комиссии,за которое проголосовало квалифицированное большинство (более трехчетвертей) присутствующих членов штаба Межведомственной комиссии,включая представителей Министерства экономического развития

Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации

и Федеральной налоговой службы.

Решения об одобрении заявления либо о его отклонении



принимаются штабом Межведомственной комиссии и оформляютсяпротоколом его заседания, который утверждается руководителемМежведомственной комиссии.В случае принятия штабом Межведомственной комиссии решенияо необходимости предоставления дополнительных материаловМинистерство экономического развития Российской Федерации в течениеодного рабочего дня со дня принятия такого решения запрашиваетв системообразующей организации дополнительные материалы и (или)пояснения. При этом Министерством экономического развитияРоссийской Федерации обеспечивается организация повторного заседанияштаба Межведомственной комиссии в соответствии с пунктом 9настоящих Правил в течение 2 рабочих дней, считая со дня, следующегоза днем представления системообразующей организацией запрашиваемыхматериалов.11. Если принято решение об отклонении заявления, оновозвращается системообразующей организации Министерствомэкономического развития Российской Федерации с приложениемпротокола заседания штаба Межведомственной комиссии, на которомпринято соответствующее решение.12. Если принято решение об одобрении заявления, то заявлениеи материалы, направленные отраслевым органом в соответствиис пунктом 8 настоящих Правил, а также протокол заседания штабаМежведомственной комиссии, на котором принято соответствующеерешение, направляются Министерством экономического развитияРоссийской Федерации в Правительственную комиссию по повышениюустойчивости развития российской экономики для рассмотрения.При этом системообразующая организация информируетсяо направлении указанных материалов.13. Правительственная комиссия по повышению устойчивостиразвития российской экономики рассматривает материалы, направленныеМинистерством экономического развития Российской Федерациив соответствии с пунктом 12 настоящих Правил, на заседаниях, участие

в которых в обязательном порядке принимают Заместитель Председателя



Правительства Российской Федерации, осуществляющий в соответствиис распределением обязанностей координацию работы федеральныхорганов исполнительной власти по вопросам государственной политикив отраслях экономики, в которых функционирует системообразующаяорганизация, и Министр финансов Российской Федерации.По результатам рассмотрения материалов, направленныхМинистерством экономического развития Российской Федерации,Правительственная комиссия по повышению устойчивости развитияроссийской экономики принимает решение о согласовании предоставлениямер поддержки на условиях, одобренных штабом Межведомственнойкомиссии, и об организации соответствующей работы илио нецелесообразности либо невозможности их предоставления.В случае согласования предоставления мер поддержки на условиях,одобренных штабом Межведомственной комиссии, Правительственнаякомиссия по повышению устойчивости развития российской экономикиопределяет федеральный орган исполнительной власти, ответственныйза подготовку проекта акта Правительства Российской Федерациио предоставлении соответствующих мер поддержки системообразующейорганизации в соответствии с согласованными формами, объемами,сроками и условиями их предоставления, и поручает представитьуказанный проект в Правительство Российской Федерации в 3-дневныйсрок.Сведения о решении, принятом Правительственной комиссиейпо повышению устойчивости развития российской экономики, доводятсяМинистерством экономического развития Российской Федерациидо системообразующей организации.14. Министерство экономического развития Российской Федерациив установленном им порядке ведет реестр системообразующихорганизаций, в отношении которых Правительственная комиссияпо повышению устойчивости развития российской экономики приняларешение о согласовании предоставления мер поддержки.Указанный реестр результатов отбора должен содержать данныео системообразующих организациях, в отношении которых принятырешения о предоставлении им мер поддержки, данные о согласованныхформах, об объемах, о сроках и об условиях их предоставления, а такжео реквизитах решений Правительственной комиссии по повышениюустойчивости развития российской экономики.

15. Отраслевые органы в части компетенции обеспечивают

в порядке, установленном Министерством экономического развития

Российской Федерации, проведение мониторинга соблюдения



системообразующими организациями условий предоставления мерподдержки, согласованных при прохождении отбора, результаты которогоподлежат направлению в Министерство экономического развитияРоссийской Федерации и при необходимости в Правительственнуюкомиссию по повышению устойчивости развития российской экономики.Для указанных целей отраслевой орган вправе запрашиватьв системообразующей организации и получать необходимые документыи информацию, в том числе составляющие коммерческую тайну,а системообразующая организация обязана обеспечить их представлениев полном объеме и в сроки, которые предусмотрены порядком проведениямониторинга соблюдения системообразующими организациями условийпредоставления мер поддержки, согласованных при прохождении отбора,установленным Министерством экономического развития РоссийскойФедерации.В случае выявления несоблюдения системообразующимиорганизациями условий предоставления мер поддержки, согласованныхпри прохождении отбора, отраслевой орган или Министерствоэкономического развития Российской Федерации, выявившие такоенесоблюдение, обязаны направить соответствующую информациюв Правительственную комиссию по повышению устойчивости развитияроссийской экономики.