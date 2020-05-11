Постановление Травникова: разрешил работать рекламщикам и археологам с 11 мая губернатор Новосибирской области. И в Бердске

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников

Сегодня, 11 мая, губернатор Новосибирской области Андрей Травников внес изменения в постановление, в котором указан список предприятий, которым разрешили работать в самоизоляцию.

С 11 апреля к предприятиям с непрерывным циклом производствам и продающим товары первой необходимости вслед за промышленными предприятиями и строительными организациями, вновь начавшими работу 6 апреля, добавили предприятия в сфере растениеводства, животноводства и сельского хозяйства, складские комплексы, организации, занимающиеся продажами и ремонтом автомобильного транспорта, почтовые отделения и компании сферы телекоммуникаций, предприятия по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, организации, занимающиеся уборкой зданий и помещений, а также парикмахерские и салоны красоты, предприятия химчистки и стирки. Об этом сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

С 11 мая список расширен: деятельность рекламных агентств» (ОКВЭД 73.11); деятельность, связанная с проведением спасательных археологических полевых работ».

Дословно

ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.05.2020 № 160-п

г. Новосибирск

О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области

от 03.04.2020 № 102-п

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» Правительство Новосибирской области п о с т а н о в л я е т:

Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 03.04.2020 № 102-п «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» следующие изменения:

1. Преамбулу после слов «от 05.04.2020 № 002/1 «О дополнительных мерах по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Новосибирской области» дополнить словами «, в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области».



2. Пункт 1 дополнить подпунктами 17-18 следующего содержания:«17) «Деятельность рекламных агентств» (ОКВЭД 73.11);18) Деятельность, связанная с проведением спасательных археологических полевых работ.».

Губернатор Новосибирской области А.А. Травников