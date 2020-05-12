Показал половые органы извращенец двум девочкам 10 и 11 лет в торговом центре «Ткацкий-2» Горно-Алтайска

Дети испугались и рассказали о том, что случилось, женщине–продавцу ближайшего торгового отдела. Работница магазина сразу же сообщила о происшествии в правоохранительные органы, злоумышленник был задержан.

Работница магазина сразу же сообщила о происшествии в правоохранительные органы

56-летний житель Горно-Алтайска обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших, совершенные в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста).

Установлено, что 15 февраля 2020 года в обеденное время в помещении торгового центра «Ткацкий-2» обвиняемый умышленно обнажился в присутствии двух девочек 10 и 11 лет. Дети испугались и рассказали о том, что случилось, женщине–продавцу ближайшего торгового отдела. Работница магазина сразу же сообщила о происшествии в правоохранительные органы, злоумышленник был задержан.

Обвиняемого на период следствия заключили под стражу. Он полностью признал свою вину, в содеянном раскаялся, дал правдивые показания.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает следственное управление Следственного комитета по Республике Алтай.

Источник: gorno-altaisk.info