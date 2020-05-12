12.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Показал половые органы извращенец двум девочкам 10 и 11 лет в торговом центре «Ткацкий-2» Горно-Алтайска

17:15 12.05.2020 Фото: pixabay.com
0

Дети испугались и рассказали о том, что случилось, женщине–продавцу ближайшего торгового отдела. Работница магазина сразу же сообщила о происшествии в правоохранительные органы, злоумышленник был задержан.

Показал половые органы извращенец двум девочкам 10 и 11 лет в торговом центре «Ткацкий 2» Горно Алтайска
Работница магазина сразу же сообщила о происшествии в правоохранительные органы

56-летний житель Горно-Алтайска обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших, совершенные в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста).

Установлено, что 15 февраля 2020 года в обеденное время в помещении торгового центра «Ткацкий-2» обвиняемый умышленно обнажился в присутствии двух девочек 10 и 11 лет. Дети испугались и рассказали о том, что случилось, женщине–продавцу ближайшего торгового отдела. Работница магазина сразу же сообщила о происшествии в правоохранительные органы, злоумышленник был задержан.

Обвиняемого на период следствия заключили под стражу. Он полностью признал свою вину, в содеянном раскаялся, дал правдивые показания.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает следственное управление Следственного комитета по Республике Алтай.

Источник: gorno-altaisk.info

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ужасно?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Средняя пенсия в Швеции 106250 рублей: на нее можно купить 369 литров пива или 1097 кило картошки
17:34 12-05-2020
Средняя пенсия в Швеции 106250 рублей: на нее можно купить 369 литров пива или 1097 кило картошки
БердскФотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает "Курьер.Среда.Бердск" 2
17:24 12-05-2020
Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает
Как понять, что пора в общество анонимных алкоголиков? Все о борьбе с зависимостью в таких клубах
17:19 12-05-2020
Как понять, что пора в общество анонимных алкоголиков? Все о борьбе с зависимостью в таких клубах
Показал половые органы извращенец двум девочкам 10 и 11 лет в торговом центре «Ткацкий-2» Горно-Алтайска
17:15 12-05-2020
Показал половые органы извращенец двум девочкам 10 и 11 лет в торговом центре «Ткацкий-2» Горно-Алтайска
Группа из 8 человек изолировала себя на 2 года. Космический корабль "Земля" рассказывает свою историю в новом документальном фильме "Биосфера 2"
17:15 12-05-2020
Группа из 8 человек изолировала себя на 2 года. Космический корабль
С утра звоню в поликлинику - там включается факс. Это издевательство!
17:01 12-05-2020
С утра звоню в поликлинику - там включается факс. Это издевательство!
Сгорели шесть зараженных коронавирусом из-за замыкания в аппаратах ИВЛ с одного завода в больницах Москвы и Петербурга
17:00 12-05-2020
Сгорели шесть зараженных коронавирусом из-за замыкания в аппаратах ИВЛ с одного завода в больницах Москвы и Петербурга
За 1 млн $ продается гитара фронтмена группы Nirvana Курта Кобейна
17:00 12-05-2020
За 1 млн $ продается гитара фронтмена группы Nirvana Курта Кобейна
Сегодня открыли бердский рынок: каждую минуту вещает громокоговоритель про маски
16:58 12-05-2020
Сегодня открыли бердский рынок: каждую минуту вещает громокоговоритель про маски
Старушкой не назовешь: 70 - летняя Вера Вонг восхищает подписчиков своей красотой
16:47 12-05-2020
Старушкой не назовешь: 70 - летняя Вера Вонг восхищает подписчиков своей красотой