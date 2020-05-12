За 1 млн $ продается гитара фронтмена группы Nirvana Курта Кобейна

Курт Кобейн играл на инструменте примерно за 5 месяцев до смерти.

В релизе аукциона сказано, что певец выступал с этой электроакустической гитарой Martin D-18E 18 ноября 1993 года Американский аукционный дом Julien’s Auctions сообщил на своём сайте, что одним из лотов предстоящего мероприятия станет гитара фронтмена группы Nirvana Курта Кобейна.

Уже известно, что стартовая цена инструмента составит один миллион долларов. Сообщается, что на этой гитаре Кобейн играл во время известного выступления группы Nirvana на MTV Unplugged в Нью-Йорке.