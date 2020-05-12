С 25 мая по 5 июня завершится дистанционный учебный год в коронавирус для школьников Новосибирской области и Бердска

Для большинства школьников Новосибирской области учеба закончится 29 мая, для учеников 1-4 классов – 25 мая, для 10 класса – 5 июня.

Режим дистанционного обучения в новосибирских школах и организациях среднего профессионального образования продлен до окончания учебного года

Учебный год для большинства школьников Новосибирской области завершится до 29 мая, для учеников 1-4 классов – до 25 мая, для 10 класса – до 5 июня.

«Обучение, как и ранее, пройдет в дистанционном формате. При этом сельские и малокомплектные школы смогут продолжить обучение в очной форме – с соблюдением необходимых санитарных норм», – отметил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук. С приказом министерства можно ознакомиться на официальном сайте ведомства.

Ранее Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что режим дистанционного обучения в новосибирских школах и организациях среднего профессионального образования продлен до окончания учебного года.

Напомним, в зависимости от технических условий школам предлагается три модели организации дистанционного обучения. Первая модель – реализация образовательной программы исключительно на основе дистанционных технологий. Вторая – применение дистанционных технологий с использованием различных средств связи и сервисов (для школ, где скорость Интернета не позволяет проводить занятия в режиме реального времени). В этом случае материалы передаются ученикам через электронную почту, мессенджеры, файлообменники. Третья модель, касающаяся, в первую очередь, сельской местности, допускает посещение малокомплектных школ при строгом соблюдении всех санитарных требований. Также допускается возможность организовать подготовку и передачу заданий через классных руководителей.

nso.ru