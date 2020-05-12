12.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Образование / Общество

С 25 мая по 5 июня завершится дистанционный учебный год в коронавирус для школьников Новосибирской области и Бердска

18:00 12.05.2020 Фото: pixabay.com
2

Для большинства школьников Новосибирской области учеба закончится 29 мая, для учеников 1-4 классов – 25 мая, для 10 класса – 5 июня.

С 25 мая по 5 июня завершится дистанционный учебный год в коронавирус для школьников Новосибирской области и Бердска
Режим дистанционного обучения в новосибирских школах и организациях среднего профессионального образования продлен до окончания учебного года

Учебный год для большинства школьников Новосибирской области завершится до 29 мая, для учеников 1-4 классов – до 25 мая, для 10 класса – до 5 июня.

«Обучение, как и ранее, пройдет в дистанционном формате. При этом сельские и малокомплектные школы смогут продолжить обучение в очной форме – с соблюдением необходимых санитарных норм», – отметил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук. С приказом министерства можно ознакомиться на официальном сайте ведомства.

Ранее Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что режим дистанционного обучения в новосибирских школах и организациях среднего профессионального образования продлен до окончания учебного года.

Напомним, в зависимости от технических условий школам предлагается три модели организации дистанционного обучения. Первая модель – реализация образовательной программы исключительно на основе дистанционных технологий. Вторая – применение дистанционных технологий с использованием различных средств связи и сервисов (для школ, где скорость Интернета не позволяет проводить занятия в режиме реального времени). В этом случае материалы передаются ученикам через электронную почту, мессенджеры, файлообменники. Третья модель, касающаяся, в первую очередь, сельской местности, допускает посещение малокомплектных школ при строгом соблюдении всех санитарных требований. Также допускается возможность организовать подготовку и передачу заданий через классных руководителей.

nso.ru

Мнение читателей
0
1
0
1
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ждете окончания?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

ОМОН увез в психушку в наручниках и босиком якутского шамана Александра Габышева
20:36 12-05-2020
ОМОН увез в психушку в наручниках и босиком якутского шамана Александра Габышева
Отменить всенародное голосование по поправкам в Конституцию из-за коронавируса предложил Жириновский
20:27 12-05-2020
Отменить всенародное голосование по поправкам в Конституцию из-за коронавируса предложил Жириновский
БердскОтключат газ во всем частном секторе центра Бердска 14 мая. Сотни домов останутся без голубого топлива
20:19 12-05-2020
Отключат газ во всем частном секторе центра Бердска 14 мая. Сотни домов останутся без голубого топлива
Заразился коронавирусом пресс-секретарь Путина
20:09 12-05-2020
Заразился коронавирусом пресс-секретарь Путина
Оштрафуют за плохую дезинфекцию в коронавирус магазин "Пятерочка" и Discovery Coffee в Новосибирске
20:04 12-05-2020
Оштрафуют за плохую дезинфекцию в коронавирус магазин
Коллапс офисному рынку: новые правила аренды убьют бизнес даже королей рейтинга Forbes
19:54 12-05-2020
Коллапс офисному рынку: новые правила аренды убьют бизнес даже королей рейтинга Forbes
БердскПутин обвалил Госуслуги. Все хотят 10 тыс. рублей на каждого ребенка после обещания президента 1
19:37 12-05-2020
Путин обвалил Госуслуги. Все хотят 10 тыс. рублей на каждого ребенка после обещания президента
Взорвать коктейлем Молотова и расстрелять полицейских и чиновников хотел 19-летний житель Тверской области 1
19:19 12-05-2020
Взорвать коктейлем Молотова и расстрелять полицейских и чиновников хотел 19-летний житель Тверской области
БердскВырезали пассажирку из салона после серьезного ДТП с двумя Mazda на перекрестке улиц Маяковского и Суворова в Бердске 1
19:09 12-05-2020
Вырезали пассажирку из салона после серьезного ДТП с двумя Mazda на перекрестке улиц Маяковского и Суворова в Бердске
БердскГде поставят новые киоски или сохранят старые после аукциона в Бердске? Адреса опубликовала мэрия 1
18:49 12-05-2020
Где поставят новые киоски или сохранят старые после аукциона в Бердске? Адреса опубликовала мэрия