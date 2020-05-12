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Оштрафуют за плохую дезинфекцию в коронавирус магазин «Пятерочка» и Discovery Coffee в Новосибирске

20:04 12.05.2020 Фото: pixabay.com
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Всего в регионе по этой статье на юридических лиц составлено и направлено в суд 59 административных протоколов, из них 39 уже присуждены штрафы на общую сумму свыше 1,3 млн рублей, вынесено 12 решений о приостановлении деятельности. Проверили 12,6 тыс. автомобилей.

Оштрафуют за плохую дезинфекцию в коронавирус магазин Пятерочка и Discovery Coffee в Новосибирске
Магазину «Пятёрочка» грозит наказание за нарушение санитарного законодательства в период противодействия коронавирусу

Правоохранительными органами, Роспотребнадзором и органами власти за полтора месяца составлено и направлено в суд 963 протокола по разным статьям КоАП РФ, связанным с мерами по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Общая сумма штрафов на юридических лиц и граждан уже составила более 3,1 млн рублей, сообщили в региональном оперативном штабе сегодня, 12 мая.

Продолжаются проверки соблюдения санитарного законодательства и иных требований при введении режима повышенной готовности в организациях торговли и услуг. Так, представителями органов власти совместно с полицией и Роспотребнадзором 11 мая были выявлены точки продажи одежды в Железнодорожном, Советском и других районах города Новосибирска. Уполномоченными лицами со стороны органов власти возбуждены административные производства по статье 20.6.1 КоАП РФ.

Грубые нарушения обнаружены в одном из филиалов сети продовольственных магазинов «Пятёрочка» – здесь сотрудники не носили головные уборы, также отсутствовали маркировки на предметах для уборки. Подобные нарушения выявлены в кофейне Discovery Coffee: персонал не соблюдал необходимые меры по дезинфекции, в помещении отсутствовали дезинфицирующие средства. Сотрудниками Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области возбуждены административные производства по статье 6.3 КоАП РФ. Отметим, что всего по этой статье на юридических лиц составлено и направлено в суд 59 административных протоколов, из них 39 уже присуждены штрафы на общую сумму свыше 1,3 млн рублей, вынесено 12 решений о приостановлении деятельности.

В местах въезда на территорию Новосибирской области продолжают функционировать 7 контрольно-пропускных пунктов, где ведется работа по контролю за перемещением автотранспорта между регионами. Предусмотрено анкетирование граждан о цели поездки, сроках и месте пребывания на территории другого субъекта РФ вне места проживания, контактных данных для связи с гражданином. Также проводится информирование о действующих в регионе ограничительных мероприятиях, принятых в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. Всего с конца апреля проверено 12681 транспортное средство, гражданам выдано 6399 уведомлений, проведено 17418 профилактических бесед.

Дополнительные меры по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации продлены до 31 мая 2020 года, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

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