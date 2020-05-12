Побег: Открутили решетки в камере ИВС и сбежали двое арестантов в Новосибирской области

По требованию прокуратуры 6 полицейских привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, в том числе 2 сотрудника уволены из органов МВД России. Дело беглецов поступило в Чулымский районный суд.

В Чулыме прокуратура направила в суд уголовное дело о побеге из-под стражи

Прокурор Чулымского района Илья Липатов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух лиц.»

Фигурантам предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 313 УК РФ (побег из-под стражи, совершенный лицом, находящимся в предварительном заключении, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Об этом сегодня, 12 мая, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в прокуратуре Новосибирской области.

По версии следствия, обвиняемые совершили в декабре 2019 года побег из изолятора временного содержания ОМВД России по Чулымскому району.

Так, 29 и 21-летний жители Чулымского района, в отношении которых судом ранее была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в ночь с 20 на 21 декабря 2019 года находились в камере изолятора временного содержания.

Злоумышленники при помощи подручных средств открутили решетки от стен камеры и самовольно через окно проследовали на территорию ОМВД России по Чулымскому району, впоследствии скрылись на территории г. Чулыма и Чулымского района. Сразу после обнаружения побега, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, утром 21 декабря сотрудники полиции задержали мужчин.

Уголовное дело по существу рассмотрит Чулымский районный суд. За совершение преступления им грозит наказание до 5 лет лишения свободы.

По результатам прокурорской проверки в ОМВД России по Чулымскому району вскрыты нарушения Федеральных законов «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», «О полиции».

По требованию прокуратуры 6 должностных лиц привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, в том числе 2 сотрудника уволены из органов МВД России.