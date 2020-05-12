12.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Побег: Открутили решетки в камере ИВС и сбежали двое арестантов в Новосибирской области

21:28 12.05.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

По требованию прокуратуры 6 полицейских привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, в том числе 2 сотрудника уволены из органов МВД России. Дело беглецов поступило в Чулымский районный суд.

Побег: Открутили решетки в камере ИВС и сбежали двое арестантов в Новосибирской области
В Чулыме прокуратура направила в суд уголовное дело о побеге из-под стражи

Прокурор Чулымского района Илья Липатов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух лиц.»
Фигурантам предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 313 УК РФ (побег из-под стражи, совершенный лицом, находящимся в предварительном заключении, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Об этом сегодня, 12 мая, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в прокуратуре Новосибирской области.

По версии следствия, обвиняемые совершили в декабре 2019 года побег из изолятора временного содержания ОМВД России по Чулымскому району.

Так, 29 и 21-летний жители Чулымского района, в отношении которых судом ранее была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в ночь с 20 на 21 декабря 2019 года находились в камере изолятора временного содержания.

Злоумышленники при помощи подручных средств открутили решетки от стен камеры и самовольно через окно проследовали на территорию ОМВД России по Чулымскому району, впоследствии скрылись на территории г. Чулыма и Чулымского района. Сразу после обнаружения побега, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, утром 21 декабря сотрудники полиции задержали мужчин.

Уголовное дело по существу рассмотрит Чулымский районный суд. За совершение преступления им грозит наказание до 5 лет лишения свободы.

По результатам прокурорской проверки в ОМВД России по Чулымскому району вскрыты нарушения Федеральных законов «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», «О полиции».

По требованию прокуратуры 6 должностных лиц привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, в том числе 2 сотрудника уволены из органов МВД России.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Хлипкие какие-то решетки?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПоддержать тех, у кого нет еды и денег на лекарства на самоизоляции: «Курьер. Среда. Бердск» и волонтер Вадим Назимов просят помочь нуждающимся 4
22:14 12-05-2020
Поддержать тех, у кого нет еды и денег на лекарства на самоизоляции: «Курьер. Среда. Бердск» и волонтер Вадим Назимов просят помочь нуждающимся
Самолет написал "А где все?" в небе над Новосибирской областью 12 мая
22:12 12-05-2020
Самолет написал
БердскГосуслуги работают. Заявление на 10 000 руб. на каждого ребенка от 3 до 16 лет подавайте на posobie16.gosuslugi.ru 3
21:53 12-05-2020
Госуслуги работают. Заявление на 10 000 руб. на каждого ребенка от 3 до 16 лет подавайте на posobie16.gosuslugi.ru
Побег: Открутили решетки в камере ИВС и сбежали двое арестантов в Новосибирской области
21:28 12-05-2020
Побег: Открутили решетки в камере ИВС и сбежали двое арестантов в Новосибирской области
БердскЗапустили новый сервис на портале Госуслуг для выплат 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет. Но posobie16.gosuslugi.ru тоже обвалился
21:17 12-05-2020
Запустили новый сервис на портале Госуслуг для выплат 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет. Но posobie16.gosuslugi.ru тоже обвалился
БердскБолеют COVID-19 лишь 17 человек на 100 тыс. населения в России. Страна в пятом десятке по этому показателю в мире
20:59 12-05-2020
Болеют COVID-19 лишь 17 человек на 100 тыс. населения в России. Страна в пятом десятке по этому показателю в мире
ОМОН увез в психушку в наручниках и босиком якутского шамана Александра Габышева 6
20:36 12-05-2020
ОМОН увез в психушку в наручниках и босиком якутского шамана Александра Габышева
Отменить всенародное голосование по поправкам в Конституцию из-за коронавируса предложил Жириновский 3
20:27 12-05-2020
Отменить всенародное голосование по поправкам в Конституцию из-за коронавируса предложил Жириновский
БердскОтключат газ во всем частном секторе центра Бердска 14 мая. Сотни домов останутся без голубого топлива
20:19 12-05-2020
Отключат газ во всем частном секторе центра Бердска 14 мая. Сотни домов останутся без голубого топлива
Заразился коронавирусом пресс-секретарь Путина Песков 1
20:09 12-05-2020
Заразился коронавирусом пресс-секретарь Путина Песков