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Плюс 74 зараженных коронавирусом за сутки на 13 мая в Новосибирской области

10:06 13.05.2020 Фото: pixabay
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Это на 19 человек больше, чем за минувшие сутки.

Плюс 74 зараженных коронавирусом за сутки на 13 мая в Новосибирской области
Режим самоизоляции в Новосибирской области не отменен

Сегодня утром, 13 мая, из достоверных источников «Курьер. Среда. Бердск» стало известно, что в области за сутки выявлено 74 человека больных коронавирусом.

Напомним, по данным оперативного штаба на 10 утра 12 мая в Новосибирской области за сутки коронавирусная инфекция выявлена у 55 человек. Зарегистрирована еще одна смерть пациента с коронавирусной пневмонией. Это женщина, ей было 64 года.

Количество зарегистрированных в регионе случаев заражения коронавирусом — 1226, из них 77 детей. Выздоровели 338 человек, 16 – скончались.

В отделениях реанимации находятся 55 пациентов, на ИВЛ – 17 человек.

В детскую больницу №3 госпитализированы 72 ребенка с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом в инфекционных стационарах Новосибирска – 1431.

В Тогучинскую ЦРБ госпитализировано 13 человек, в Черепановскую ЦРБ – 5 человек, 2 – в Сузунскую, 2 пациента – в Карасукскую и 1 пациент в Куйбышевскую ЦРБ.

Всего в регионе сделано 60 243 теста на коронавирус.

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От редакции

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Ольга, 13 мая 2020 10:31
Судя по статистике, на Новосибирск выделено 80 тестов в сутки....в сравнении с Москвой у которой к середине мая 300 000 в день, просто ужас....
Аноним, 13 мая 2020 11:05
Ольга, ну вот зачем вы такие выдумки свои за факты то выдавать пытаетесь? Ну какие 80 тестов в сутки???

На 24 апреля например по НСО было сделано 19 388 тысяч тестов! Поделить на количество дней хоть сможете правильно то?

А вообще, в России ежедневно более 100 тысяч тестов делается и соответственно мы на втором месте в мире по охвату тестирования
Гость, 13 мая 2020 11:24
Официальные данные оперативного штаба в НСО:
Оперштаб стал ежедневно сообщать о количестве тестов на covid-19 c 24 апреля. На тот момент в регионе было произведено 19 тысяч тестов. По данным на утро 12 мая, тестирований было уже 60 тысяч. Больше половины из них были сделаны после 29 апреля, когда в среднем каждый день проводилось по 2371 тестированию.
В Москве за все время сделали чуть более 1млн. тестов. Какие 300 000 в день? Лишь бы ляпнуть

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