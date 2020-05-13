Плюс 74 зараженных коронавирусом за сутки на 13 мая в Новосибирской области

Сегодня утром, 13 мая, из достоверных источников «Курьер. Среда. Бердск» стало известно, что в области за сутки выявлено 74 человека больных коронавирусом.
Напомним, по данным оперативного штаба на 10 утра 12 мая в Новосибирской области за сутки коронавирусная инфекция выявлена у 55 человек. Зарегистрирована еще одна смерть пациента с коронавирусной пневмонией. Это женщина, ей было 64 года.
Количество зарегистрированных в регионе случаев заражения коронавирусом — 1226, из них 77 детей. Выздоровели 338 человек, 16 – скончались.
В отделениях реанимации находятся 55 пациентов, на ИВЛ – 17 человек.
В детскую больницу №3 госпитализированы 72 ребенка с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом.
Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом в инфекционных стационарах Новосибирска – 1431.
В Тогучинскую ЦРБ госпитализировано 13 человек, в Черепановскую ЦРБ – 5 человек, 2 – в Сузунскую, 2 пациента – в Карасукскую и 1 пациент в Куйбышевскую ЦРБ.
Всего в регионе сделано 60 243 теста на коронавирус.
На 24 апреля например по НСО было сделано 19 388 тысяч тестов! Поделить на количество дней хоть сможете правильно то?
А вообще, в России ежедневно более 100 тысяч тестов делается и соответственно мы на втором месте в мире по охвату тестирования
Оперштаб стал ежедневно сообщать о количестве тестов на covid-19 c 24 апреля. На тот момент в регионе было произведено 19 тысяч тестов. По данным на утро 12 мая, тестирований было уже 60 тысяч. Больше половины из них были сделаны после 29 апреля, когда в среднем каждый день проводилось по 2371 тестированию.
В Москве за все время сделали чуть более 1млн. тестов. Какие 300 000 в день? Лишь бы ляпнуть