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После сгоревших 5 больных коронавирусом из-за ИВЛ в Петербурге поставленные Россией аппараты изъяли со складов в США

10:35 13.05.2020 Фото: pixabay.com
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Агентство по чрезвычайным ситуациям отмечает, что аппараты пока были не востребованы и не были развернуты в больницах, но они были сохранены в резерве на случай ухудшения ситуации в Нью-Йорке и Нью-Джерси.

После сгоревших 5 больных коронавирусом из за ИВЛ в Петербурге поставленные Россией аппараты изъяли со складов в США

Власти США приняли решение изъять со складов и не использовать российские аппараты искусственной вентиляции легких «Авента-М» до выяснения причин возгорания в больнице в Санкт-Петербурге, сообщает Агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA).

«В начале апреля Россия отправила в США партию медицинской аппаратуры, включая аппараты искусственной вентиляции легких «Авента-M». В то время в Нью-Йорке и Нью-Джерси прогнозировалась острая нехватка аппаратов ИВЛ, поэтому аппараты доставлялись на склады, принадлежащие двум штатам», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате стабилизации ситуации с коронавирусом аппараты оказались не востребованы и не были развернуты в больницах, но они были сохранены в резерве на случай ухудшения ситуации в Нью-Йорке и Нью-Джерси.

«В целях предосторожности штаты возвращают вентиляторы в FEMA. Результаты расследования, проводимого российскими властями в связи с пожаром в Санкт-Петербурге, поможет нам принять решение относительно любого будущего использования аппаратов ИВЛ», — отмечается в сообщении.

Пожар в больнице

Пожар в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где лечат больных с коронавирусом, произошел во вторник утром. Погибли пять человек, эвакуированы 150 человек. По факту пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что причиной пожара, по предварительным данным, стало короткое замыкание, «один из аппаратов ИВЛ загорелся». Вице-губернатор Олег Эргашев сообщил, что специалисты Уральского приборостроительного завода, входящего в концерн «Радиоэлектронные технологии», проверят аппараты ИВЛ марки «Авента» после пожара. Он добавил, что выводы о причинах ЧП делать рано, отрабатывается несколько версий, но власти города приняли решение не использовать в больницах аппараты ИВЛ этого завода-изготовителя до окончания результатов проверки.

Источник: РИА Новости

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