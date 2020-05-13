«Урезать» в два раза числов депутатов в России и делать чаще выборы, предложил Жириновский

Мы сэкономим деньги и обеспечим социальную дистанцию в местных парламентах. Выборы стоит проводить раз в 2-3 года, отметил политик.

Новый твит от Жириновского

Предлагаю сократить в два раза количество депутатов по стране. Мы сэкономим деньги и обеспечим социальную дистанцию в местных парламентах. Выборы стоит проводить раз в 2-3 года: кампания в Госдуму, перерыв и кампания в другие заксобрания, чтобы люди реже собирались на участках.