«Урезать» в два раза числов депутатов в России и делать чаще выборы, предложил Жириновский

Предлагаю сократить в два раза количество депутатов по стране. Мы сэкономим деньги и обеспечим социальную дистанцию в местных парламентах. Выборы стоит проводить раз в 2-3 года: кампания в Госдуму, перерыв и кампания в другие заксобрания, чтобы люди реже собирались на участках.
Предлагаю сократить в два раза количество депутатов по стране. Мы сэкономим деньги и обеспечим социальную дистанцию в местных парламентах. Выборы стоит проводить раз в 2-3 года: кампания в Госдуму, перерыв и кампания в другие заксобрания, чтобы люди реже собирались на участках.
— Владимир Жириновский (@Zhirinovskiy) May 12, 2020