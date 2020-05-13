Санкции против Кадырова: руководство Facebook удалили аккаунт главы Чечни в Инстаграме из-за любви к нему молодежи США

Аккаунт Кадырова уже блокировали в 2017 году. Тогда глава Чечни отмечал, что в Госдепе и спецслужбах США обеспокоены его популярностью в Соединенных Штатах Америки.

Аккаунт Кадырова уже блокировали в 2017 году

Аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова в Инстаграме удалили из-за санкций против него, сообщил РИА Новости представитель Facebook.

Будучи американской компанией, мы действуем в рамках санкционного законодательства США и постоянно принимаем меры для выполнения своих правовых обязательств.

Представитель Facebook

Аккаунт Кадырова уже блокировали в 2017 году. Тогда глава Чечни отмечал, что в Госдепе и спецслужбах США обеспокоены тем, что его записи активно читают сотни тысяч молодых людей из Соединенных Штатов Америки.

Источник: news.mail.ru