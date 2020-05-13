Сдался полицейским подозреваемый в квартирных кражах 26-летний житель Бердска

Он явился с повинной в полицию после того, как его объявили в розыск через СМИ. Несмотря на это, суд арестовал предполагаемого вора.

26-летния подозреваемый в кражах сдался полиции Бердска

Явку с повинной оформили в полиции Бердска подозреваемому в нескольких кражах. Он сам пришел в отдел МВД после того, как его объявили в розыск через СМИ.

Искали и просили помощи у бердчан установить местонахождение Кравченко Данилы Анатольевича 07.10.1994 года рождения. Как рассказала замначальника следственного отдела ОМВД по Бердску Наталья Теряева, 12 мая подозреваемый неожиданно сам. И признался в трех краж — дважды обчистил квартиры и своровал велосипед.

Несмотря на явку с повинной суд арестовал подозреваемого.