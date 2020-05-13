Голосовать через Госуслуги и по почте разрешила Госдума. Приняли закон о дистанционных выборах в России

Выборы губернатора, который избирается депутатами законодательного органа власти, могут отложить в случае, если на территории региона или в двух и более его муниципальных образованиях ввели режим повышенной готовности или ЧС.

Госдума приняла закон о дистанционном голосовании на выборах

Государственная дума 13 мая приняла закон о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно, а также о сборе подписей избирателей за кандидата с использованием портала «Госуслуги», сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Изменения вносятся в статьи 37 и 38 федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Авторами инициативы выступили члены комитета нижней палаты по контролю и регламенту Ольга Савастьянова, Дмитрий Ламейкин и Ирина Марьяш («Единая Россия»), а также первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов («Справедливая Россия»).

В первоначальной редакции проект предполагал сбор через «Госуслуги» не более половины от необходимого количества подписей.

Кроме того, для исключения ошибок документ указывал, что комиссия , организующая выборы или референдум, обязана утвердить образец заполнения подписного листа: при проставлении подписи и даты избиратель собственноручно вносит свои фамилию, имя и отчество.

Ко второму чтению подготовили несколько поправок. В частности, внесли предложение о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно, определять необходимость проведения такого формата голосования будет ЦИК. При этом, как пояснил соавтор поправки, депутат от ЕР Дмитрий Вяткин, эта норма не будет распространяться на всероссийское голосование по конституции.

Также среди поправок было предложение, согласно которому выборы руководителя субъекта, который избирается депутатами законодательного органа власти, могут отложить в случае, если на территории региона или в двух и более его муниципальных образованиях ввели режим повышенной готовности или ЧС.

Поправки поддержали большинство депутатов: 249 человек высказались за, 79 — против.