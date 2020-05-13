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Вылечилась от коронавируса в свой день рождения 100-летняя пациентка в Москве

21:51 13.05.2020 Фото: fmbaros.ru
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Пелагея Пояркова выписана из Центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, перепрофилированного под приём больных новой коронавирусной инфекцией. Она заразилась от соседки по палате при плановом лечении.

Вылечилась от коронавируса в свой день рождения 100 летняя пациентка в Москве
В Москве столетняя пациентка вылечилась от коронавируса

Пациентка, которой в среду, 13 мая, исполнилось 100 лет, вылечилась от коронавирусной инфекции COVID-19 и выписана из Центра мозга и нейротехнологий ФМБА России.

«В день своего столетия Пелагея Михайловна Пояркова выписана из Центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, перепрофилированного под приём больных новой коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении ФМБА.

Отмечается, что Пояркова была на плановом лечении в больнице. У её соседки по палате выявили инфицирование коронавирусом.

В центр ФМБА Пояркова поступила с подтверждённым диагнозом COVID-19 и выраженной симптоматикой. Она проходила консервативную комплексную терапию.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко назвал сроки появления первых вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.

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