Вылечилась от коронавируса в свой день рождения 100-летняя пациентка в Москве

Пелагея Пояркова выписана из Центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, перепрофилированного под приём больных новой коронавирусной инфекцией. Она заразилась от соседки по палате при плановом лечении.

В Москве столетняя пациентка вылечилась от коронавируса

Пациентка, которой в среду, 13 мая, исполнилось 100 лет, вылечилась от коронавирусной инфекции COVID-19 и выписана из Центра мозга и нейротехнологий ФМБА России.

«В день своего столетия Пелагея Михайловна Пояркова выписана из Центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, перепрофилированного под приём больных новой коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении ФМБА.

Отмечается, что Пояркова была на плановом лечении в больнице. У её соседки по палате выявили инфицирование коронавирусом.

В центр ФМБА Пояркова поступила с подтверждённым диагнозом COVID-19 и выраженной симптоматикой. Она проходила консервативную комплексную терапию.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко назвал сроки появления первых вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.