Изменился маршрут 6 автобусов из-за аварии на теплотрассе на улице Лунная через остановку «Семь ветров» в Бердске

В частности меняется маршрут № 1 «Вокзал – м-он Белокаменный» — с ул. Красная Сибирь на​ ул. Рогачёва – ул. Космическая, далее на ул. Лунная​ в сторону м-на Белокаменный (без проезда остановок общественного транспорта «ДК Родина», «Семь ветров»).

Некоторые маршруты временно изменены В связи с проведением аварийно-восстановительных работ на тепловой сети по улице Лунная (в районе остановки общественного транспорта «Семь ветров»), временно меняются схемы движения по маршрутам: № 1 «Вокзал – м-он Белокаменный» — с ул. Красная Сибирь на​ ул. Рогачёва – ул. Космическая, далее на ул. Лунная​ в сторону м-на Белокаменный (без проезда остановок общественного транспорта «ДК Родина», «Семь ветров»);

​​​№4 «Вокзал – МСЧ-129 – пос. Боровой» — в обратном направлении по ул. Микрорайон – ул. Лунная – ул. Красная Сибирь (без проезда по ул. Космическая, Лунная);

№ 6 «п. Вега (ЖСК Юго-Восточный) – Торговый центр» — по​ ​ ​ ​ ​ул. Красная Сибирь – ул. Лунная – ул. Микрорайон до остановки общественного транспорта «Черёмушки» (без проезда по улицам Космическая, Лунная);

№8 «м-он Северный – м-он Белокаменный» — по ул. Микрорайон – ул. Космическая, далее по ул. Лунной в сторону микрорайона Белокаменный​ ​ ​ ​ ​ (без проезда остановок общественного транспорта «Лунная», «Семь ветров»);

№ 12 «Спорткомплекс «Зима-Лето» —​ Колорлон» —​ с ул. Красная Сибирь на​ ул. Рогачёва – ул. Космическая, далее на ул. Лунная​ в сторону остановки «Зима-Лето»​ (без проезда остановок общественного транспорта «ДК Родина», «Семь ветров»);

№ 14 «Вокзал —​ Торговый центр» —​ с ул. Красная Сибирь на​ ул. Рогачёва – ул. Космическая​ (без проезда остановок «ДК Родина», «Семь ветров»). Источник: berdsk.nso.ru

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