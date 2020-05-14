Аналгос или Биофриз поможет после огорода разогнуть спину

«Живу в сельской местности, есть свой участок, хозяйство. С наступлением тепла много работаем с женой физически. Порой случаются бытовые травмы. Что посоветуете в качестве лечебной помощи постоянно держать в домашней аптечке?» Нас консультирует доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ им. Сеченова Наталья Васильевна Вахнина.

Все жители сельской местности знают что такое боль в спине

– Физический труд у жителей сельской местности связан с повышенным риском травм и перегрузками опорно-двигательного аппарата: связок, суставов и мышц. Причиной тому – длительное пребывание в неудобной позе с наклоном вперёд или на корточках, ношение тяжестей, а также резкие неподготовленные движения. Всё это приводит к боли и воспалению в структурах позвоночника, суставах рук и ног, мышечно-связочном аппарате.

Если утром вы не можете разогнуться и любое движение доставляет вам боль, это связано с воспалением повреждённых во время физической работы структур позвоночника, напряжением мышц спины. А у людей, которым приходится длительное время находиться в положении стоя (собирая, допустим, плоды с деревьев), имеется повышенный риск боли и воспаления в коленных суставах. Если же вам приходится носить в руках тяжёлые вёдра и лейки, то страдают сухожилия и суставы рук.

Любое повреждение, перегрузка или ушиб сопровождаются воспалением, с чем и связана боль. Главное средство борьбы с ней – нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). Если боль возникла недавно, день-два назад, и она не очень сильная, то принимать таблетки внутрь или делать уколы нет необходимости. Можно обойтись местным использованием противовоспалительного средства – помазать в области боли, к примеру, Аналгос кремом или Биофриз гелем.

Чаще всего такие средства изготавливаются на основе диклофенака или ибупрофена, но есть и препараты с дей­ствующим веществом – ацеклофенак. Последний доступен в нашей стране в препарате Аэртал крем. Средство обладает одновременно анальгезирующим, противовоспалительным и противоотёчным действием. Оно не оказывает разогревающего и охлаждающего эффекта. Ну и как многие кремы, легко наносится и быстро впитывается.

В любом случае лучше иметь в аптечке те средства, которые оказывают комплексное действие, помогая справиться с суставными болями, болями в спине, мышцах, а также с болями, связанными с бытовыми травмами – ушибами, растяжениями, перенапряжением мышц и пр.

Источник: АиФ