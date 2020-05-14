Аналгос или Биофриз поможет после огорода разогнуть спину

– Физический труд у жителей сельской местности связан с повышенным риском травм и перегрузками опорно-двигательного аппарата: связок, суставов и мышц. Причиной тому – длительное пребывание в неудобной позе с наклоном вперёд или на корточках, ношение тяжестей, а также резкие неподготовленные движения. Всё это приводит к боли и воспалению в структурах позвоночника, суставах рук и ног, мышечно-связочном аппарате.
Если утром вы не можете разогнуться и любое движение доставляет вам боль, это связано с воспалением повреждённых во время физической работы структур позвоночника, напряжением мышц спины. А у людей, которым приходится длительное время находиться в положении стоя (собирая, допустим, плоды с деревьев), имеется повышенный риск боли и воспаления в коленных суставах. Если же вам приходится носить в руках тяжёлые вёдра и лейки, то страдают сухожилия и суставы рук.
Любое повреждение, перегрузка или ушиб сопровождаются воспалением, с чем и связана боль. Главное средство борьбы с ней – нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). Если боль возникла недавно, день-два назад, и она не очень сильная, то принимать таблетки внутрь или делать уколы нет необходимости. Можно обойтись местным использованием противовоспалительного средства – помазать в области боли, к примеру, Аналгос кремом или Биофриз гелем.
Чаще всего такие средства изготавливаются на основе диклофенака или ибупрофена, но есть и препараты с действующим веществом – ацеклофенак. Последний доступен в нашей стране в препарате Аэртал крем. Средство обладает одновременно анальгезирующим, противовоспалительным и противоотёчным действием. Оно не оказывает разогревающего и охлаждающего эффекта. Ну и как многие кремы, легко наносится и быстро впитывается.
В любом случае лучше иметь в аптечке те средства, которые оказывают комплексное действие, помогая справиться с суставными болями, болями в спине, мышцах, а также с болями, связанными с бытовыми травмами – ушибами, растяжениями, перенапряжением мышц и пр.
Источник: АиФ