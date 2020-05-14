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Китайским фонариком и цветомузыкой назвали новую подсветку НОВАТа за 460 млн руб. жители Новосибирска

11:45 14.05.2020 Фото: Вадим Махоров
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Уникальное здание подсветить абсолютно серийной, шаблонной, стереотипной ерундой. Можно же было сделать подсветку, подчеркивающую архитектурные достоинства здания. Будто старинную ценную раритетную вещь просто взяли и раскрасили целлулоидными оттенками, — пишут новосибирцы.

Китайским фонариком и цветомузыкой назвали новую подсветку НОВАТа за 460 млн руб. жители Новосибирска
Некоторые заявляют, что театр с такой подсветкой похож на казино или цирк

Жители города считают, что за 416 миллионов здание театра превратилось в «китайский фонарик».

Мы уже сообщали о том, что у Новосибирского государственного академического театра оперы и балета появилась новая подсветка. Она обошлась в 416 миллионов рублей, но не вызвала бурной радости среди горожан.

В социальных сетях пошла волна критики нового освещения. Многие смогли его оценить после опубликованного видео, снятого с высоты птичьего полета. Его сделал новосибирский руфер, фотограф и оператор Вадим Махоров.

Новосибирцам не понравилось цветовое сочетание. Они считают, что театр превратился в китайский фонарик, поскольку мигание огней напоминает смену цветов в дешевых игрушках из КНР.

Некоторые заявляют, что театр теперь похож на казино или цирк. И сожалеют, что символ города теперь выглядит смешно.

— Уникальное здание подсветить абсолютно серийной, шаблонной, стереотипной ерундой. Можно же было сделать подсветку, подчеркивающую архитектурные достоинства здания. Будто старинную ценную раритетную вещь просто взяли и раскрасили целлулоидными оттенками, — пишут новосибирцы.

Находятся и сторонники новой подсветки. Они полагают, что в сером городе такая «цветомузыка» выглядит весело.

Источник: atas.info



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От редакции

А вам как подсветка?

3лой, 14 мая 2020 12:24
Это просто УЖАСНО!!!
Действительно - цирк!

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