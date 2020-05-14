Китайским фонариком и цветомузыкой назвали новую подсветку НОВАТа за 460 млн руб. жители Новосибирска

Уникальное здание подсветить абсолютно серийной, шаблонной, стереотипной ерундой. Можно же было сделать подсветку, подчеркивающую архитектурные достоинства здания. Будто старинную ценную раритетную вещь просто взяли и раскрасили целлулоидными оттенками, — пишут новосибирцы.

Некоторые заявляют, что театр с такой подсветкой похож на казино или цирк

Жители города считают, что за 416 миллионов здание театра превратилось в «китайский фонарик».

Мы уже сообщали о том, что у Новосибирского государственного академического театра оперы и балета появилась новая подсветка. Она обошлась в 416 миллионов рублей, но не вызвала бурной радости среди горожан.

В социальных сетях пошла волна критики нового освещения. Многие смогли его оценить после опубликованного видео, снятого с высоты птичьего полета. Его сделал новосибирский руфер, фотограф и оператор Вадим Махоров.

Новосибирцам не понравилось цветовое сочетание. Они считают, что театр превратился в китайский фонарик, поскольку мигание огней напоминает смену цветов в дешевых игрушках из КНР.

Некоторые заявляют, что театр теперь похож на казино или цирк. И сожалеют, что символ города теперь выглядит смешно.

— Уникальное здание подсветить абсолютно серийной, шаблонной, стереотипной ерундой. Можно же было сделать подсветку, подчеркивающую архитектурные достоинства здания. Будто старинную ценную раритетную вещь просто взяли и раскрасили целлулоидными оттенками, — пишут новосибирцы.

Находятся и сторонники новой подсветки. Они полагают, что в сером городе такая «цветомузыка» выглядит весело.

Источник: atas.info

