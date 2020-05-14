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Голый, но в маске и перчатках стою я в бане. Рекомендации для всех сфер бизнеса от Роспотребнадзора

12:22 14.05.2020 Фото: www.pexels.com
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Общими для разных типов организаций требования: обязательный контроль температуры у сотрудников, обеспечение их масками, перчатками, антисептиками, соблюдение социальной дистанции, дезинфекция помещений и оборудования.

Голый, но в маске и перчатках стою я в бане. Рекомендации для всех сфер бизнеса от Роспотребнадзора
Например, в банях запрещено использовать купели и бассейны, а посетителей необходимо обслуживать по предварительной записи с интервалом не менее 20 минут между сеансами

О рекомендациях Роспотребнадзора по организации работы предприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека разработала рекомендации для различных сфер деятельности и организаций по соблюдению санитарной безопасности на разных этапах снятия ограничений в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции.

Ознакомиться с рекомендациями, среди которых требования к организации работы предприятий салонов красоты, ателье, химчисток, продовольственных и непродовольственных магазинов, автосервисов и других сфер бизнеса можно в разделе Рекомендации для бизнеса в условиях сохранения рисков распространения COVID-19

Общими для разных типов организаций являются такие требования, как обязательный контроль температуры у сотрудников, обеспечение их масками, перчатками, антисептиками, соблюдение социальной дистанции, дезинфекция помещений и оборудования.

Например, в банях запрещено использовать купели и бассейны, а посетителей необходимо обслуживать по предварительной записи с интервалом не менее 20 минут между сеансами. Запрещено создание очередей.

Напомним, что с 12 мая завершился единый период нерабочих дней, ранее введенный указом Президента РФ в связи с эпидемией коронавирусной инфекции нового типа. Главы регионов по предложению главных санитарных врачей субъектов принимают решения о поэтапном снятии ограничений и возобновлении работы предприятий.

Методика оценки готовности к выходу из ограничительных мероприятий включает в себя оценку таких параметров как коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции, свободный коечный фонд и охват тестированием. Таким образом, для каждого региона период выхода из ограничительных мероприятий и его продолжительность будут индивидуальными.

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