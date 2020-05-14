Садовый участок не может быть меньше 4 соток: новый свод правил застройки СНТ в России

Земельные участки, площади которых не соответствуют установленным предельным нормам, не регистрируются в ЕГРН

В своде правил появилась возможность уменьшить минимальную площадь личного участка с шести до четырех соток. Правила землепользования и застройки территории многих муниципалитетов это допускали, а свод правил СНТ — нет, объясняет председатель Союза дачников Подмосковья, первый зампред Московской областной Думы Никита Чаплин. В то же время есть дачники, готовые ограничиться четырьмя-пятью сотками.

Садоводам объяснили, может ли их товарищество стать населенным пунктом

Новый свод правил разграничил объекты общего пользования на обязательные и дополнительные, а также уточнил площадь земель общего назначения — теперь она должна составлять от 20 до 25% территории всего товарищества. Как уточняет эксперт Федеральной кадастровой палаты Надежда Лещенко, это не значит, что уже существующие товарищества должны пройти через масштабный передел земельных участков. «Новый свод правил касается вновь создаваемых объединений», — отмечает она.

Под строения теперь рекомендуется отводить не более 30% площади личного садового участка

Под строения теперь рекомендуется отводить до 30% площади личного садового участка, а с учетом дорожек, площадок и других пространств с твердым покрытием — не более 50%. Весь участок и ранее нельзя было застраивать, такие нормы есть в правилах землепользования и застройки. Рекомендованные параметры ограждений между участками, отступов от границ при посадке деревьев и проектировании септиков и компостов, размещения приборов учета электроэнергии также были уточнены.

«Земельные участки, площади которых не соответствуют установленным предельным нормам, не регистрируются в ЕГРН, и, как следствие, зарегистрировать строения на таких участках будет проблематично. Но такие кардинальные меры, как снос строений, принимаются исключительно по решению суда, и для этого должны быть очень серьезные основания. И уж, конечно, такими основаниями не являются формальные несоответствия своду правил», — уточнил «РГ» председатель Союза садоводов России, депутат Госдумы РФ Олег Валенчук.

Источник: РГ