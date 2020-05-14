14.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Дом / Недвижимость

Садовый участок не может быть меньше 4 соток: новый свод правил застройки СНТ в России

15:29 14.05.2020 Фото: pxhere.com
0

Новый свод правил касается вновь создаваемых объединений.

Садовый участок не может быть меньше 4 соток: новый свод правил застройки СНТ в России
Земельные участки, площади которых не соответствуют установленным предельным нормам, не регистрируются в ЕГРН

В своде правил появилась возможность уменьшить минимальную площадь личного участка с шести до четырех соток. Правила землепользования и застройки территории многих муниципалитетов это допускали, а свод правил СНТ — нет, объясняет председатель Союза дачников Подмосковья, первый зампред Московской областной Думы Никита Чаплин. В то же время есть дачники, готовые ограничиться четырьмя-пятью сотками.

Садоводам объяснили, может ли их товарищество стать населенным пунктом
Новый свод правил разграничил объекты общего пользования на обязательные и дополнительные, а также уточнил площадь земель общего назначения — теперь она должна составлять от 20 до 25% территории всего товарищества. Как уточняет эксперт Федеральной кадастровой палаты Надежда Лещенко, это не значит, что уже существующие товарищества должны пройти через масштабный передел земельных участков. «Новый свод правил касается вновь создаваемых объединений», — отмечает она.

Под строения теперь рекомендуется отводить не более 30% площади личного садового участка
Под строения теперь рекомендуется отводить до 30% площади личного садового участка, а с учетом дорожек, площадок и других пространств с твердым покрытием — не более 50%. Весь участок и ранее нельзя было застраивать, такие нормы есть в правилах землепользования и застройки. Рекомендованные параметры ограждений между участками, отступов от границ при посадке деревьев и проектировании септиков и компостов, размещения приборов учета электроэнергии также были уточнены.

«Земельные участки, площади которых не соответствуют установленным предельным нормам, не регистрируются в ЕГРН, и, как следствие, зарегистрировать строения на таких участках будет проблематично. Но такие кардинальные меры, как снос строений, принимаются исключительно по решению суда, и для этого должны быть очень серьезные основания. И уж, конечно, такими основаниями не являются формальные несоответствия своду правил», — уточнил «РГ» председатель Союза садоводов России, депутат Госдумы РФ Олег Валенчук.

Источник: РГ

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

4 сотки это достаточно?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Нетипичные проявления COVID-19: проблемы острого живота и асцита у двух больных в Москве
17:04 14-05-2020
Нетипичные проявления COVID-19: проблемы острого живота и асцита у двух больных в Москве
За фото лидера нацистов Гитлера и рейхсфюрера СС Гиммлера в строю "Бессмертного полка" СК возбудил уголовное дело
17:00 14-05-2020
За фото лидера нацистов Гитлера и рейхсфюрера СС Гиммлера в строю
БердскТекут фекалии второй раз за 5 недель на том же месте: грунтовые воды сдвинули канализационную трубу бизнесмена Голубева на ул. Космической
16:58 14-05-2020
Текут фекалии второй раз за 5 недель на том же месте: грунтовые воды сдвинули канализационную трубу бизнесмена Голубева на ул. Космической
БердскИнвестпроекты на 60,3 млрд рублей дадут новые рабочие места и мощный толчок развитию агропромышленности, заявил губернатор Травников
16:30 14-05-2020
Инвестпроекты на 60,3 млрд рублей дадут новые рабочие места и мощный толчок развитию агропромышленности, заявил губернатор Травников
БердскИзменился маршрут 6 автобусов из-за аварии на теплотрассе на улице Лунная через остановку «Семь ветров» в Бердске 1
16:24 14-05-2020
Изменился маршрут 6 автобусов из-за аварии на теплотрассе на улице Лунная через остановку «Семь ветров» в Бердске
БердскНовые заболевшие COVID-19 в Бердске: Двое мужчин и женщина стали 18,19 и 20 зараженными
16:16 14-05-2020
Новые заболевшие COVID-19 в Бердске: Двое мужчин и женщина стали 18,19 и 20 зараженными
Припорошило снегом двух мертвых детей. Братья 6 и 7 лет не вернулись с прогулки на Чукотке
16:15 14-05-2020
Припорошило снегом двух мертвых детей. Братья 6 и 7 лет не вернулись с прогулки на Чукотке
Что посадить во вторую декаду мая 2020 года по лунному календарю: 25 мая один из самых плодородных дней месяца
16:15 14-05-2020
Что посадить во вторую декаду мая 2020 года по лунному календарю: 25 мая один из самых плодородных дней месяца
БердскКак подать заявление на posobie16.gosuslugi​​​.ru на выплату в 10 000 рублей на детей с 3 до 16 лет: Пошаговая инструкция 17
16:14 14-05-2020
Как подать заявление на posobie16.gosuslugi​​​.ru на выплату в 10 000 рублей на детей с 3 до 16 лет: Пошаговая инструкция
БердскНа 23 месте Новосибирская область по зараженным COVID-2019. Сводка по регионам
16:12 14-05-2020
На 23 месте Новосибирская область по зараженным COVID-2019. Сводка по регионам