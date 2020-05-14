Инвестпроекты на 60,3 млрд рублей дадут новые рабочие места и мощный толчок развитию агропромышленности, заявил губернатор Травников

Всего в этом году в нашей области реализуется 11 крупных инвестиционных проектов в сфере АПК. Из них восемь проектов должны завершиться в 2020 году.

Руководитель области подчеркнул, что новому крупному проекту Правительство региона оказывает всестороннее содействие

Важной точкой роста АПК региона является реализация инвестиционных проектов. Всего в этом году в нашей области реализуется 11 крупных инвестиционных проектов в сфере АПК, на общую сумму 60,3 млрд рублей. Из них восемь проектов должны завершиться в 2020 году. Они позволят создать несколько тысяч новых рабочих мест, дадут дополнительный импульс развитию сельских поселений. Результатом масштабного инвестирования в развитие отрасли станет значительный рост производства продукции. Это позволит региону не только достигнуть высокого уровня самообеспеченности продовольствием, но и продолжать уверенное наращивание объемов межрегиональной торговли и экспорта, ежегодно расширять географию поставок и ассортимент вывозимой продукции.

«Каждое сельхозпредприятие значимо для села – для конкретных деревень, поселков. Это предприятие очень значимо для Новотырышкино, для Колывани, для других сел, которые расположены рядом. Полтора года назад в том же Новотырышкино складывалась непростая ситуация – сельхозпредприятие прекращало деятельность, стояла задача восполнить те рабочие места, которые, к сожалению, исчезали. И очень приятно, что инвестор заинтересовался этой историей, принял решение организовать здесь предприятие самого высокого уровня, производство селекционных семян высокого качества. На строительной площадке работы идут полным ходом, для того, чтобы успеть к началу уборочной. И примерно в те же сроки начнется строительство животноводческого комплекса, тоже очень важного для региона. Это селекционный комплекс не только для Новосибирской области, но и для многих других регионов. Поэтому значимость очень большая. С одной стороны – создание хороших, комфортных, качественных, высокооплачиваемых мест для селян, с другой стороны – мощный толчок для развития всего аграрного комплекса», – отметил Губернатор Андрей Травников.

Учредитель проекта – ООО «Сибирский», инвестор – группа компаний «Горкунов». Общая сумма инвестиций в ближайшие пять лет может превысить 2 млрд рублей. Социальная эффективность состоит в открытии 70 новых рабочих мест в сельской местности только на первом этапе. Кроме самого селекционно-семеноводческого центра, учредитель планирует построить в селе Новотырышкино к сентябрю 2020 года новый элеватор для сушки и хранения зерна.

Руководитель области подчеркнул, что новому крупному проекту Правительство региона оказывает всестороннее содействие с самого начала реализации и готово оказывать его впредь. Депутат Законодательного Собрания Александр Шпикельман поддержал предложение Губернатора, что такие перспективные населённые пункты необходимо включать в федеральную программу «Комплексное развитие сельских территорий». Также важный вопрос – реконструкция дороги. В перспективе здесь сформируется большой грузопоток, и категорию дороги нужно повышать.

Для справки. В Новосибирской области удельный вес агропромышленного комплекса в валовом региональном продукте превышает 7% — это один из ведущих секторов экономики региона. В 2019 году сельским хозяйством произведено валовой продукции на сумму свыше 84,3 млрд рублей. Объем отгруженных товаров организациями пищевой и перерабатывающей промышленности области составил 155,3 млрд рублей. Среди регионов Сибирского федерального округа область лидирует по производству яиц, занимает второе место по валовому сбору овощей и производству молока, и третье – по производству зерна и мяса.

В 2019 году в регионе собрано 2,6 млн тонн зерна. Урожайность зерновых и зернобобовых культур по итогам года составила 18,4 ц/га, при средней урожайности по СФО 17,7 центнеров с гектара. Произведенные объемы зерна позволяют полностью закрыть внутренние потребности региона и направить на свободную реализацию около 800 тысяч тонн зерна.

Региональное животноводство характеризуется как крупнотоварное: в сельхозорганизациях и крестьянско-фермерских хозяйствах содержится 78% поголовья коров, 70% свиней и 90% птицы, производится 85% молока и 75% мяса. Основная животноводческая отрасль — молочное скотоводство. Регион находится на втором месте в России по поголовью молочных коров в сельскохозяйственных организациях, а по производству и реализации молока входит в первую десятку. Молочная продуктивность дойного стада уверенно растет, в 2019 году животноводы надоили более 5 тыс кг молока от коровы, что дает региону право на федеральную поддержку с повышающим коэффициентом.

Меры долгосрочной государственной поддержки организаций агропромышленного комплекса предусматривает государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области». В 2020 году господдержка сельхозпроизводства в рамках программы составит почти 3 млрд рублей.