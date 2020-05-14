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СИЗО на карантине: Заразились коронавирусом 4 сотрудника ФСИН в Новосибирске

19:12 14.05.2020 Фото: pixabay.com
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Уполномоченный по правам человека по Новосибирской области Нина Шалабаева заявила, что в следственном изоляторе №1 ограничили посещения — пускают только адвокатов и следователей, с которыми арестанты могут общаться через стекло.

СИЗО на карантине: Заразились коронавирусом 4 сотрудника ФСИН в Новосибирске
Четыре сотрудника новосибирского ГУФСИН заразились коронавирусом

В Главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области произошла вспышка коронавирусной инфекции. Ряд СМИ сообщил, что по этой причине в следственном изоляторе №1 введут карантин.

Как рассказала уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева, коронавирусом, действительно, заразились сотрудники регионального ГУ ФСИН — диагноз подтвержден у четверых человек. Сейчас они лечатся в больнице, их состояние удовлетворительное.

При этом Шалабаева уточнила, что СИЗО-1 не закрывали, а лишь ограничили количество посещений. К подследственным могут приходить следователи и адвокаты — после термометрии они могут общаться с сидельцами через стекло. После каждого посещения помещения проводят дезинфекцию.

Представители регионального ГУ ФСИН информацию не комментируют.

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