14.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Дадут 100 млн рублей на маски и инфекционные костюмы компании «Здравмедтех-Н» из Бердска

21:47 14.05.2020 Фото: Nso.ru
0

Сегодня на предприятии, производящем одноразовую медодежду и белье, в сутки отшивается 1800-2000 изделий. Планируется увеличивать мощности производства костюмов врача-инфекциониста для нужд медицинских организаций Новосибирской области и соседних регионов.

Дадут 100 млн рублей на маски и инфекционные костюмы компании «Здравмедтех Н» из Бердска
В Новосибирской области увеличивают объемы производства костюмов врача-инфекциониста для медицинских организаций

Правительство Новосибирской области оказывает содействие производителям медицинских изделий, расширяющим производство в условиях противодействия коронавирусу – организация «Здравмедтех-Н» в Бердске получит около 100 млн рублей федерального финансирования.

«Мы практически в круглосуточном режиме работаем с предприятиями, которые задействованы в той или иной степени в борьбе с пандемией коронавируса. «Здравмедтех-Н» активно работает на нужды здравоохранения в течение двух месяцев. Если до этого работа велась преимущественно на хирургическую отрасль, то сейчас появилась большая потребность в костюмах врачей-инфекционистов и защитных комбинезонах. В мае месяце планируется произвести около 200 тысяч комплектов, –рассказал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров. – При поддержке Правительства региона совместно с федеральным Фондом развития промышленности предприятию подготовлена господдержка в размере 92 млн рублей на обновление производства и пополнение оборотных средств, на закупку сырья. Также подготовлено письмо в адрес Минпромторга России по оказанию поддержки в отгрузке полного объема материалов (спанбонда), поскольку вопрос сырья сейчас стоит очень остро. Мы оказываем содействие всем предприятиям, которые к нам обращаются».

Сегодня на предприятии «Здравмедтех-Н», производящем одноразовую медицинскую одежду и белье, в сутки отшивается 1800-2000 изделий. Сейчас планируется увеличивать мощности производства костюмов врача-инфекциониста для нужд медицинских организаций нашего и соседних регионов. Как рассказал генеральный директор организации Алексей Клевасов, документы на получение федерального финансирования будут подписаны уже сегодня, на 2 года по ставке 1% годовых. Благодаря господдержке производство увеличено в пять раз. Для выполнения намеченного объема продукции заключены договоры подряда с 12 предприятиями региона. Планируется расширение штата сотрудников с 350 до 400 человек.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Выгодный заказ?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Удачные дни для пересадки томатов в теплицу и открытый грунт по лунному календарю в мае - июне 2020 года 14
23:11 14-05-2020
Удачные дни для пересадки томатов в теплицу и открытый грунт по лунному календарю в мае - июне 2020 года
Умерла от COVID-19 жительница Коченево 1
23:01 14-05-2020
Умерла от COVID-19 жительница Коченево
БердскНапала на врача "скорой" при вызове на дом жительница частного сектора Бердска 2
23:00 14-05-2020
Напала на врача
БердскТекут фекалии второй раз за 5 недель на том же месте: грунтовые воды сдвинули канализационную трубу бизнесмена Голубева на ул. Космической 1
22:58 14-05-2020
Текут фекалии второй раз за 5 недель на том же месте: грунтовые воды сдвинули канализационную трубу бизнесмена Голубева на ул. Космической
Удачные дни для посадки моркови по лунному календарю в мае и июне 2020 года 9
22:48 14-05-2020
Удачные дни для посадки моркови по лунному календарю в мае и июне 2020 года
БердскРабота в Бердске: слесаря на СТО на зарплату 40 тыс.руб. и дояра на зарплату в 30 тыс. руб. ждут работодатели
22:46 14-05-2020
Работа в Бердске: слесаря на СТО на зарплату 40 тыс.руб. и дояра на зарплату в 30 тыс. руб. ждут работодатели
Бердск"Звери!" Выбросили хозяева труп собаки на растерзание воронам в лесу возле БЭМЗа в Бердске 4
22:45 14-05-2020
Насиловал отец и избивала мать до обморока и коллапса девочку в Санкт-Петербурге
22:38 14-05-2020
Насиловал отец и избивала мать до обморока и коллапса девочку в Санкт-Петербурге
Хочешь, сгухи? Помните большие банки сгущенного молока в СССР? Ох, и вкусно было! 11
22:31 14-05-2020
Хочешь, сгухи? Помните большие банки сгущенного молока в СССР? Ох, и вкусно было!
Фото Гитлера и Гиммлера разместили в "Бессмертном полку онлайн". СКР усмотрел оправдание нацизма
22:25 14-05-2020
Фото Гитлера и Гиммлера разместили в