Дадут 100 млн рублей на маски и инфекционные костюмы компании «Здравмедтех-Н» из Бердска

В Новосибирской области увеличивают объемы производства костюмов врача-инфекциониста для медицинских организаций

Правительство Новосибирской области оказывает содействие производителям медицинских изделий, расширяющим производство в условиях противодействия коронавирусу – организация «Здравмедтех-Н» в Бердске получит около 100 млн рублей федерального финансирования.

«Мы практически в круглосуточном режиме работаем с предприятиями, которые задействованы в той или иной степени в борьбе с пандемией коронавируса. «Здравмедтех-Н» активно работает на нужды здравоохранения в течение двух месяцев. Если до этого работа велась преимущественно на хирургическую отрасль, то сейчас появилась большая потребность в костюмах врачей-инфекционистов и защитных комбинезонах. В мае месяце планируется произвести около 200 тысяч комплектов, –рассказал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров. – При поддержке Правительства региона совместно с федеральным Фондом развития промышленности предприятию подготовлена господдержка в размере 92 млн рублей на обновление производства и пополнение оборотных средств, на закупку сырья. Также подготовлено письмо в адрес Минпромторга России по оказанию поддержки в отгрузке полного объема материалов (спанбонда), поскольку вопрос сырья сейчас стоит очень остро. Мы оказываем содействие всем предприятиям, которые к нам обращаются».

Сегодня на предприятии «Здравмедтех-Н», производящем одноразовую медицинскую одежду и белье, в сутки отшивается 1800-2000 изделий. Сейчас планируется увеличивать мощности производства костюмов врача-инфекциониста для нужд медицинских организаций нашего и соседних регионов. Как рассказал генеральный директор организации Алексей Клевасов, документы на получение федерального финансирования будут подписаны уже сегодня, на 2 года по ставке 1% годовых. Благодаря господдержке производство увеличено в пять раз. Для выполнения намеченного объема продукции заключены договоры подряда с 12 предприятиями региона. Планируется расширение штата сотрудников с 350 до 400 человек.